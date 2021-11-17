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在野立委挺「三接遷址台北港」　蔡易餘批唬弄人民：侯友宜莫被騙

▲▼立法院民進黨團記者會 蔡適應 劉世芳 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為對抗經濟部的三接再外推方案，藻礁公投推動聯盟16日拋出台北港替代方案，包括國民黨、台灣民眾黨、時代力量立委都出席表達支持。對此，民進黨立院黨團17日上午舉行記者會反駁，民進黨立委蔡易餘表示，新北市府自2017年起多次表達反對在台北港興建三接的立場，呼籲新北市長侯友宜不要被騙，國民黨是在害他。

民進黨立院黨團今天上午大動作舉行「國民黨：三接遷離台北港，侯友宜抗爭到底？」記者會，蔡易餘會中批評，在野黨立委提出「台北港in、外推out」這個的用語，是唬弄全國人民，事實上，過去包括新北市民、新北市民意代表、新北市長侯友宜，都曾多次反對在台北港興建三接。

蔡易餘並出示公文證據表示，早在2017年11月8日新北市政府就發函給經濟部，直指當地居民已經透過民代表示，對於在台北港興建三接「部分將反對並抗爭到底」，隔年又再次透過公文表態，「將有反對並抗爭到底的地方意見」。

蔡易餘說，侯友宜也是嘉義鄉親，因此他要以同鄉身份給侯友宜建議：千萬不要被國民黨騙，國民黨是在害他，讓他面對這麼大的壓力；實際上，桃園大潭在地的民意代表和鄉親都已經很清楚，三接興建面積已經縮小，現在還有再外推方案，完全不會影響內側藻礁的存活，是兼顧好環保與台灣的能源轉型。

民進黨團幹事長劉世芳補充，台北港無法成為三接替代方案，因為光是重新環評、外圍造地等工程，就需要11年的時間，批評用台北港替代方案「呼嚨」，非常的詭異，並重申遷地困難緩不濟急、供應延遲影響減煤、北部用電短缺137億度等3個不同意三接遷移公投案的理由。

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