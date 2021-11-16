柯文哲稱民汐線要做「全段」　侯友宜當面反駁：先啟動汐東線

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運組織委員會揭牌儀式。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去曾形容，捷運民生汐止線是「盲腸線」，但15日出席活動時又說，內湖交通終極辦法要靠捷運環狀線、民生汐止線做下去才能有效改善。柯文哲16日強調，民生汐止線要做就要全段，不能只做東段；但一旁的新北市長侯友宜仍強調，希望行政院快速核定汐東線。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜16日出席2025雙北世壯運組織委員會揭牌儀式，被問到過去曾稱民生汐止線是盲腸線，但15日出席內湖活動又說能解決交通問題，是否說法矛盾？柯文哲回應，民生汐止線如果要做，就要做「全段」，不能只做「東段」，這個以前講過很多次，對北市而言還是環狀線優先，因為錢就只有這麼多，民生汐止線要接的話，一定要與環狀線有交接處。

不過，站一旁的侯友宜則認為，對新北市民而言，因為汐止交通夢魘已快20年，尤其汐東線談了近20年，目前已送到行政院，交通部也對說法大致認同，加上2020年曾協調汐東線先蓋，希望中央快速核備，讓新北市先啟動汐東線。

另外，關於交通部長王國材將於11月26日赴台北市政府與柯文哲見面討論基捷，柯文哲指出，排了時間就來，先談專業題目。

針對基捷部分，侯友宜說，當時大家在八堵到南港端有一個共同想法，但最近王國材要在八堵經過新北路段做溝通，整個交通路段的調整，新北市基本上都以專業態度與交通部面對，在汐止、八堵端到台北市部分，已有談出大概方向，新北市沒有意見，會負起該負的責任，同時扮演重要承擔角色，希望帶著「基隆好、台北好、新北好」想法，用專業態度營造大台北生活圈，讓生活圈所有市民能享受交通便利。

侯友宜指出，新北市與王國材就基捷新北路段、基隆八堵段有共識，新北市最大的期待是基捷跟汐東線做介接，汐東線整個路段報了20年，經過很多專業評估，希望中央趕快核定。