　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲稱民汐線要做「全段」　侯友宜當面反駁：先啟動汐東線

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運組織委員會揭牌儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運組織委員會揭牌儀式。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去曾形容，捷運民生汐止線是「盲腸線」，但15日出席活動時又說，內湖交通終極辦法要靠捷運環狀線、民生汐止線做下去才能有效改善。柯文哲16日強調，民生汐止線要做就要全段，不能只做東段；但一旁的新北市長侯友宜仍強調，希望行政院快速核定汐東線。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜16日出席2025雙北世壯運組織委員會揭牌儀式，被問到過去曾稱民生汐止線是盲腸線，但15日出席內湖活動又說能解決交通問題，是否說法矛盾？柯文哲回應，民生汐止線如果要做，就要做「全段」，不能只做「東段」，這個以前講過很多次，對北市而言還是環狀線優先，因為錢就只有這麼多，民生汐止線要接的話，一定要與環狀線有交接處。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運組織委員會揭牌儀式。（圖／記者林敬旻攝）

不過，站一旁的侯友宜則認為，對新北市民而言，因為汐止交通夢魘已快20年，尤其汐東線談了近20年，目前已送到行政院，交通部也對說法大致認同，加上2020年曾協調汐東線先蓋，希望中央快速核備，讓新北市先啟動汐東線。

另外，關於交通部長王國材將於11月26日赴台北市政府與柯文哲見面討論基捷，柯文哲指出，排了時間就來，先談專業題目。

針對基捷部分，侯友宜說，當時大家在八堵到南港端有一個共同想法，但最近王國材要在八堵經過新北路段做溝通，整個交通路段的調整，新北市基本上都以專業態度與交通部面對，在汐止、八堵端到台北市部分，已有談出大概方向，新北市沒有意見，會負起該負的責任，同時扮演重要承擔角色，希望帶著「基隆好、台北好、新北好」想法，用專業態度營造大台北生活圈，讓生活圈所有市民能享受交通便利。

侯友宜指出，新北市與王國材就基捷新北路段、基隆八堵段有共識，新北市最大的期待是基捷跟汐東線做介接，汐東線整個路段報了20年，經過很多專業評估，希望中央趕快核定。

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
謝和弦、蕭敬騰恩怨始末！「2年前事件」埋心結
沒吹冷氣電費噴6000元！神人曝神器：秒省5000
好市多熟食區熱量爆表！這款食物「榮登」第一
破「藍鯨遊戲」最終任務　3名小六女集體跳樓
林依晨女兒滿月了！禮盒曝可愛小名
柯文哲批高端「混打實為重打」　陳時中認了！
LIVE／ET午間新聞：遭瑪煞爆打住院10天 男大生首露面最
男同學煮麵「摻大麻油」！2女吃完險喪命
快訊／宇宙人成員宣布結婚！　甜娶8年插畫家女友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

無罩嗨唱影片外流遭疑有內鬼　陳時中：沒有這樣的感覺

拜登、習近平視訊峰會　外交部：美方會後循例對我說明

快訊／藻礁公投聯盟拋三接遷址台北港　侯友宜曝：中央沒這個打算

瘦肉精殘留量5倍以上！　國民黨：這就是馬政府「禁萊豬」原因

柯文哲稱民汐線要做「全段」　侯友宜當面反駁：先啟動汐東線

姚文智新頭銜電影出品人　《流麻溝十五號》揭綠島女性思想犯故事

柯文哲批高端混打實為重打　陳時中認了：他講的有道理

蔡英文稱「核四在地震斷層帶」　柯文哲批：別再把核四當提款機

快訊／慘了！蔡英文支持它　網友驚呼：五個不同意！

高端無混打臨床實驗　柯文哲：簡直把人民當「實驗裡的白老鼠」

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

無罩嗨唱影片外流遭疑有內鬼　陳時中：沒有這樣的感覺

拜登、習近平視訊峰會　外交部：美方會後循例對我說明

快訊／藻礁公投聯盟拋三接遷址台北港　侯友宜曝：中央沒這個打算

瘦肉精殘留量5倍以上！　國民黨：這就是馬政府「禁萊豬」原因

柯文哲稱民汐線要做「全段」　侯友宜當面反駁：先啟動汐東線

姚文智新頭銜電影出品人　《流麻溝十五號》揭綠島女性思想犯故事

柯文哲批高端混打實為重打　陳時中認了：他講的有道理

蔡英文稱「核四在地震斷層帶」　柯文哲批：別再把核四當提款機

快訊／慘了！蔡英文支持它　網友驚呼：五個不同意！

高端無混打臨床實驗　柯文哲：簡直把人民當「實驗裡的白老鼠」

劃2049時間表？習近平智囊：統一台灣就是「實現中國夢」

順澤宮神帽有神秘力量！　挪威鐵人伊登靠它狂勝6賽：沒戴我就會輸

價值9.7億珠寶被偷光！義大利盜竊集團「專挑名媛球星」3人吃牢飯

林佑星兒長時間用平板　醫檢出爐「注意力不集中過動症」

「台北信義」VS.吳興陽光屋價差百倍　信義區門牌400萬拿得到

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

無罩嗨唱影片外流遭疑有內鬼　陳時中：沒有這樣的感覺

中信盃黑豹旗／麗山梁境晟1分打點安打　鶯歌一壘手也按讚

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

卓越保險評比出爐 13家獲獎

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌向羅明才道歉　坦言「法國沒有地震帶」說法不精確

被刪Q嚇到了　揭民進黨公投戰略大轉彎內幕

「韓國瑜兒盜帳號」爆料女大生道歉　韓天回應了

原能會：核四嚴格來說「已非核電廠」

敢在台中逞兇犯案　盧秀燕：天涯海角絕不放過

柯文哲批高端實為重打　陳時中：講的有道理

蔡英文握六都市長徵召權　林濁水：不要太民主才不會亂

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

「國民黨赴台中公投宣講市長缺席」　卓冠廷：盧秀燕沒權利躲起來

「經濟藍」公投暗挺綠原因曝　民進黨鎖定下個策反目標

快訊／陳時中餐敘美魔女疑是「大陸公務員」　陸委會展開調查

批高端混打如國王新衣被戳穿　黃珊珊：政府本不該只押寶在國產疫苗

黃偉哲再請假1天！後續視醫師建議再作決定

遭質疑為何萊牛可以吃？　蔣萬安「舉1例」嗆爆民進黨

更多熱門

相關新聞

快訊／藻礁公投聯盟拋三接遷址台北港　侯友宜曝：中央沒這個打算

快訊／藻礁公投聯盟拋三接遷址台北港　侯友宜曝：中央沒這個打算

針對藻礁公投聯盟提出三接遷址台北港替代方案，媒體詢問新北市長侯友宜支不支持，對此，侯友宜回應，中央到現在為止也沒有這個打算，公投是人民的權利，他尊重人民的選擇，至於是否支持，侯則說這是秘密投票。

柯文哲批高端實為重打　陳時中：講的有道理

柯文哲批高端實為重打　陳時中：講的有道理

蔡稱核四在斷層帶　柯：別把核四當提款機

蔡稱核四在斷層帶　柯：別把核四當提款機

高端無混打臨床實驗　柯：人民變白老鼠

高端無混打臨床實驗　柯：人民變白老鼠

北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！警方找到人了

北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！警方找到人了

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲侯友宜民生汐止線汐東線新北市

讀者迴響

熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面