快訊／藻礁公投聯盟拋三接遷址台北港　侯友宜曝：中央沒這個打算

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運組織委員會揭牌儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

針對藻礁公投聯盟提出三接遷址台北港替代方案，媒體詢問新北市長侯友宜支不支持，對此，侯友宜回應，中央到現在為止也沒有這個打算，公投是人民的權利，他尊重人民的選擇，至於是否支持，侯則說這是秘密投票。

藻礁公投推動聯盟16日召開記者會，拋出三接遷址臺北港N7~N9，的確是比政府提出的外推案更好、更可行的替代方案，且時程最多只要5.5年，使藻礁保育與能源轉型可以雙贏，增氣減煤與中南部空污改善可以兼得，還節省納稅人1300億元公帑。此替代方案也獲得國民黨立委林為洲、民眾黨立委蔡壁如及時代力量立委陳椒華支持。

對此，侯友宜上午出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會揭牌儀式，他在會後受訪時表示，被問到是否支持三接遷址中央到現在為止也沒有這個打算。

對於護藻礁公投案，侯友宜強調，公投是人民的權利，他尊重人民的選擇。至於是否支持，他表示，個人就秘密投票。

▼台北港貨櫃碼頭空拍圖。（圖／港務公司提供）

其他人也看了這些新聞...

►反制公投民進黨「已經開戰了」 林錫耀下令：當天催票不違法

►國民黨公投不想對下駟臨時換將 徐國勇：別用身份地位藐視年輕人

►坦承民進黨曾對萊劑有疑慮 蔡英文：國際標準公布後我們也決定接受

相關新聞...

► 4大公投過關門檻估5百萬票 2018十項公投有7案成功闖關

►公投查詢系統上線 逾1988萬人可投票超越總統大選

►懶人包／四大公投怎麼投 主文重點、正反意見、各黨立場一次看

