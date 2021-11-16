全台暴力鬥毆頻傳　侯友宜：不容許「街頭惡霸」在新北囂張

▲侯友宜16日出席「110年績優里守望相助隊」頒獎典禮。（圖／新北市警察局提供）

記者楊蕓／新北報導

全台街頭暴力鬥毆事件頻傳，尤其日前台中發生瑪莎拉蒂3名惡煞因行車糾紛痛毆男大生案件，引發社會譁然。新北市長侯友宜16日出席活動時特別提到，新北市絕對會徹底掃蕩這些「街頭惡霸」，不容許他們在新北街頭橫行囂張。

侯友宜16日出席「110年績優里守望相助隊」頒獎典禮，對於近日全台各地紛傳的街頭暴力鬥毆，侯友宜致詞表示，對於新北警方打擊街頭暴力的能量相當有信心。他指出，新北市是人口數最多、警民比最高、工作複雜度也是最高的都市，統計今年1到10月，街頭聚眾鬥毆案件比去年同期下降了2成，因此只要案件一發生，警方會在最短時間偵破，若牽涉組織犯罪，則會利用第三方警政，讓寄生在背後的不法行業徹底殲滅。

侯友宜提到，新北市警方的快速打擊部隊已升級至2.0版，他要求新北警察勇敢逮捕現行犯，從快、從重追溯犯罪源頭，絕不手軟，這是他從事警察及擔任市長的態度，「任何人都不能來挑釁新北市的治安，全力打擊犯罪，不論掃黑、掃毒、掃黃，任何影響治安的行為都不容許。」

「案件在哪，警察就在哪！」侯友宜說，這是新北警方唯一的目標，他更宣誓，只要敢在新北市街頭鬧事，絕對不會放過。