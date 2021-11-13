批藍傷害台美關係　民進黨：台灣人吃萊牛9年「為何萊豬不行？」

▲國民黨立委林為洲、農委會主委陳吉仲參加意見發表會。（圖／中選會提供）

記者呂晏慈／台北報導

中選會13日下午舉辦全國性公民投票案意見發表會，針對反萊豬公投案，民進黨發言人劉康彥會後指出，代表正方的國民黨立法委員林為洲又在詭辯萊豬不等於美豬，卻好像忘了國民黨國際部副主任黃裕鈞不久前才承認，國民黨的反美豬公投「確實會影響台美經貿談判」，此外，國民黨過去開放含萊克多巴胺的牛肉，現在卻說含有萊克多巴胺的豬肉是毒豬，明顯是雙重標準、反科學，意圖傷害台美關係。

劉康彥指出，國民黨2016年5月在立法院抗爭時，國民黨立委們公然拿著美豬、毒豬的看板要求行政院長下台，才過了幾年就開始自打嘴巴，現在改口說自己是反萊豬不反美豬，這樣前後不一的做法，無法取信台灣人民。

此外，林為洲會中說，國民黨提出公投是反對「萊克多巴胺」豬肉進口，又說萊克多巴胺是不安全，對此，劉康彥表示，林為洲的說法，再度證明國民黨前後矛盾，因為最早開放含萊劑肉品進口的，就是前總統馬英九。

劉康彥說，國民黨開放含萊劑美牛進口已經過了9年，台灣民眾已經吃了含萊劑的牛肉9年了，請問為何美牛就可以，受到同樣標準規範的豬肉卻不行，這凸顯了國民黨提出反美豬公投，就是想要用公投來搗亂，無視國際標準，浪費全民納稅錢，還讓選務人員疲於奔命。

劉康彥指出，針對肉品問題，蔡英文政府是為了讓台灣能夠符合相關的國際規範和對等貿易原則做出努力，此外，針對本土肉品也有採取完整的配套措施，包括清楚標示產地來源國、國內不使用萊劑以做為市場區隔，並且提供百億基金，讓畜牧業從生產、屠宰、肉品市場到通路，都做全面提升。