　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批藍傷害台美關係　民進黨：台灣人吃萊牛9年「為何萊豬不行？」

▲▼正方代表林為洲、反方代表陳吉仲、主持李進勇參與反來豬公投案意見發表會。（圖／中選會提供）

▲國民黨立委林為洲、農委會主委陳吉仲參加意見發表會。（圖／中選會提供）

記者呂晏慈／台北報導

中選會13日下午舉辦全國性公民投票案意見發表會，針對反萊豬公投案，民進黨發言人劉康彥會後指出，代表正方的國民黨立法委員林為洲又在詭辯萊豬不等於美豬，卻好像忘了國民黨國際部副主任黃裕鈞不久前才承認，國民黨的反美豬公投「確實會影響台美經貿談判」，此外，國民黨過去開放含萊克多巴胺的牛肉，現在卻說含有萊克多巴胺的豬肉是毒豬，明顯是雙重標準、反科學，意圖傷害台美關係。

劉康彥指出，國民黨2016年5月在立法院抗爭時，國民黨立委們公然拿著美豬、毒豬的看板要求行政院長下台，才過了幾年就開始自打嘴巴，現在改口說自己是反萊豬不反美豬，這樣前後不一的做法，無法取信台灣人民。

此外，林為洲會中說，國民黨提出公投是反對「萊克多巴胺」豬肉進口，又說萊克多巴胺是不安全，對此，劉康彥表示，林為洲的說法，再度證明國民黨前後矛盾，因為最早開放含萊劑肉品進口的，就是前總統馬英九。

劉康彥說，國民黨開放含萊劑美牛進口已經過了9年，台灣民眾已經吃了含萊劑的牛肉9年了，請問為何美牛就可以，受到同樣標準規範的豬肉卻不行，這凸顯了國民黨提出反美豬公投，就是想要用公投來搗亂，無視國際標準，浪費全民納稅錢，還讓選務人員疲於奔命。

劉康彥指出，針對肉品問題，蔡英文政府是為了讓台灣能夠符合相關的國際規範和對等貿易原則做出努力，此外，針對本土肉品也有採取完整的配套措施，包括清楚標示產地來源國、國內不使用萊劑以做為市場區隔，並且提供百億基金，讓畜牧業從生產、屠宰、肉品市場到通路，都做全面提升。

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
快訊／新北瑞芳驚傳釣客落海！50多歲男「撿釣竿」遭惡浪沖落
高雄騎士攔車惹錯人！駕駛下車「格鬥連技」他秒求饒
11歲女童出國泡湯後「又熱又痛」　一驗竟是淋病
一天尿尿幾次算正常？泌尿醫解答　「有這3跡象」小心了
被毆男大生好轉！能算數還問「妳有吃飯嗎？」　媽媽淚崩
男大生玩真心話大冒險　脫口說出祖母「死亡真相」！
「台中七期就是博弈的竹科！」內行曝：金項鍊是標配

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批藍傷害台美關係　民進黨：台灣人吃萊牛9年「為何萊豬不行？」

壢景町民主推廣月講座　呂秀蓮談：女性與台灣民主發展

清潔隊「快掃死」編制逾30年不變　陳義洲：應依人口數滾動調整

「食安沒有以公投決定的」　民進黨反美豬「六大重點一次看」

國民黨挺公投綁大選　陳宗彥痛批：利用民主傷害民主

江啟臣點名綠營「這些人」都挺過公投綁大選　諷：選輸了就想改規則

柯文哲也曾嗨唱？　陳佩琪爆：喝到醉茫茫、吐了馬桶一堆

核四試運轉「187項檢核32項沒過」　經濟部說分明：無法運轉

黃士修擁核硬扯李應元真民主　民進黨痛批消費「令人不齒」

四大公投「同意不同意？」　張忠謀不回答

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

逢甲千名師生為男大生祈福集氣！　宋媽淚：別再有父母承受一樣的痛

批藍傷害台美關係　民進黨：台灣人吃萊牛9年「為何萊豬不行？」

壢景町民主推廣月講座　呂秀蓮談：女性與台灣民主發展

清潔隊「快掃死」編制逾30年不變　陳義洲：應依人口數滾動調整

「食安沒有以公投決定的」　民進黨反美豬「六大重點一次看」

國民黨挺公投綁大選　陳宗彥痛批：利用民主傷害民主

江啟臣點名綠營「這些人」都挺過公投綁大選　諷：選輸了就想改規則

柯文哲也曾嗨唱？　陳佩琪爆：喝到醉茫茫、吐了馬桶一堆

核四試運轉「187項檢核32項沒過」　經濟部說分明：無法運轉

黃士修擁核硬扯李應元真民主　民進黨痛批消費「令人不齒」

四大公投「同意不同意？」　張忠謀不回答

伍鐸最終戰7局失2分MVP！味全贏兄弟　統一封王降到Ｍ3

父再婚外配一年過世！他「遺產沒分到」氣炸提告：騙我爸2棟房

林子崴讓猿季後賽尚未絕望　曾總大讚：這囡仔謀甘丹

好市多鮮乳大缺貨！被迫實行「限購令」　官方出面解釋原因

快訊／新北瑞芳驚傳釣客落海！50多歲男「撿釣竿」遭惡浪沖落

癌母遭「膠帶封口鼻」亡！男失業台北橋輕生　至今未尋獲

5習慣害你莫名變胖！「暖氣房待整天」也中招　醫：快勸身邊人戒菸

賈永婕「9道奢華菜色」秀手藝！　自豪：是女廚神…網一看全跪

重光盃少棒開幕　葉問二壘安打助和興搶勝

香港波神天冷穿針織包不住！　「鈕扣快撐爆」網都暈了：好凶

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

政治熱門新聞

「漂亮寶貝」向柯請辭　被挖角返綠營

李應元喪禮採樹葬　婉謝花籃

又打錯疫苗！北市23人要打AZ竟打成莫德納

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

王浩宇：不要以為鬥掉陳時中　就有機會被徵召

486曝匯款單「林靜儀子彈來了」　網驚「好多零」：這是炮彈了！

「打高端賺到」被砲翻！　高嘉瑜緊急修改貼文

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

周玉蔻嗆顏寬恒：你告啊！潘朵拉盒子將打開

四大公投重點懶人包　正反意見、各黨立場一次看

陳時中喝酒唱歌影片瘋傳　宴會4主角曝光！領域橫跨政商學醫

北市1500元「敬老愛心儲值金」　四大超商、美廉社嗶卡領

顏寬恒發暖文　4天收獲9萬讚刷新紀錄

居家檢疫違規外出染疫　蘇貞昌：要處罰

更多熱門

相關新聞

國民黨挺公投綁大選　陳宗彥：利用民主傷害民主

國民黨挺公投綁大選　陳宗彥：利用民主傷害民主

公投綁大選等4大公投案將在年底投票，內政部政務次長陳宗彥13日在中選會舉辦的電視意見發表會表示，公民投票和選舉本質不同，公投不是大型民意調查，而是公民直接民意的展現，痛批當年阻礙《公民投票法》立法的國民黨，現在改口說「兩個是一樣的，要合在一起舉行」，都是為了他們方便就好，「利用民主來傷害民主」。

反萊豬公投激辯　陳吉仲：公投通過國家倒退嚕

反萊豬公投激辯　陳吉仲：公投通過國家倒退嚕

陳吉仲：以蔡英文帶領國家隊感到榮幸

陳吉仲：以蔡英文帶領國家隊感到榮幸

決戰公投　林為洲：藍營應催出中間選民

決戰公投　林為洲：藍營應催出中間選民

陳吉仲：美豬進口量創10年新低　

陳吉仲：美豬進口量創10年新低　

關鍵字：

綠營公投四個不同意林為洲

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉！

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

室友借車載男友！她隔天上車崩潰

恐怖等晚餐！煮飯背後4鱷魚包圍

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面