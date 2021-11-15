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江啟臣質疑綠營花553億大內宣　主計長駁：公部門政策宣導費用約20億

▲▼主計長朱澤民參加新聞不芹菜網路節目。（圖／翻攝直播）

▲主計長朱澤民參加新聞不芹菜網路節目。（圖／翻攝直播）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委江啟臣日前質疑，中央政府大內宣經費可能藏在高達553億元的各單位營業、非營業基金行銷費用，成為政府金庫。主計總處主計長朱澤民今（15日）受訪時表示，江並未來主計處詢問，若這是事實，一天業者可以領1億5千多萬，「那傳播界生意不是就很好了嗎？」

朱澤民表示，所謂的「行銷費用」是會計上的名詞，是指「銷售部門的費用」為多少，例如國營事業下的中油公司，加油站員工的薪水就算在銷售部門費用，菸酒公司消費服務站員工的薪水也都算在內，「江啟臣的說法可能是幕僚給他資料來自行解讀，但他並未到主計處詢問。」

對於外界批評的「大外宣」，朱澤民說，等今年預算法修正案通過後，會列出政策與業務的宣導費用，像是外界所說的「大內宣、大外宣」，就是屬於政策宣導，政府做事情應該讓老百姓知道，這是政府的責任。

朱澤民指出，公部門政策宣導費用大概20億，國營事業約5到6億，健保、勞保非營業基金大約1億多，所以533億不是全部都指行銷推廣，至於政府有沒有亂用，主計處跟審計部都會去審查，會計人員不會因為是民進黨執政就配合其政策。

朱澤民表示，主計處人員都很中立，他自己雖然是民進黨政務官，但他並沒有參加政黨，從總統蔡英文到他經歷過的三個行政院長，對主計工作都不會指指點點，以前國民黨執政時也不曾有過，都很尊重主計機關的獨立性。

針對民進黨舉辦公投說明會的相關預算，朱澤民指出，主計處預算沒有公投這一項，但是相關的台電、中油因為是當事人，當外界有批評時要做說明，就需要花到他們的業務費。

朱澤民提到，行政院長蘇貞昌在行政院會講過，事務官不能去政黨組織發表意見，各政黨辦的說明會，事務官也不能介入；政務官則是可以捍衛政策，例如萊豬議題，就需要農委會動用自己的宣傳費，主計處不會去宣傳跟業務無關的東西。

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