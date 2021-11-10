在地VS.空降　「老同事」提醒顏寬恒：接下來60天很辛苦

▲江啟臣替再戰中二選區的顏寬恒站台。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者徐政璿／台北報導

民進黨徵召前立委林靜儀參選台中中二選區立委補選，國民黨也確定由前立委顏寬恒可能出戰。國民黨立委江啟臣9日表示，「我跟寬恒兄是立院老同事」，他認為接下來的60天是「在地團結」跟「空降抹黑」的對決，顏寬恒會相當辛苦。

台中第二選區立委補選，民進黨火速徵召林靜儀，但她在國內急需疫苗時，嘲諷鴻海創辦人郭台銘捐贈1500萬BNT「打不完」，讓國人議論紛紛。一名參加協調人選的國民黨務人士透露，顏家原鎖定2024立委選舉，但林靜儀「空降」且負評過多，再加上民進黨近日來鋪天蓋地抹黑顏家，是顏寬恒決定角逐補選的兩大原因。

江啟臣表示，對顏寬恒來說，不是選戰的開始，而是責任的開始，未來的兩個月，是一場在地的選舉，是單純的鄉親， 選出一位單純為鄉親的民意代表。

江啟臣說，這場選舉，是要選出一位了解在地、服務在地，為人民爭取權益的立委，而不是一位為黨服務， 把人民的心聲關靜音的不適格政治人物，這次的選舉，對台中人來說， 是在地團結跟空降抹黑的對決。

江啟臣更指出，台中市去年的暴力犯罪率是全國最低，治安成績有目共睹，但民進黨、林靜儀為了一黨、一人之私利，可以不惜把淳樸的中二選區，說成是要穿防彈衣才能選舉的地方。鄉親要的很簡單，就是安居樂業，而不是每天在玩政治、搞抹黑。

「接下來的60天，寬恒兄會相當辛苦。」江啟臣說，台中人絕對會全力相挺一位挺在地的有心立委，絕不會選一位聽黨指揮、為黨護航， 當黨一聲命下就捨棄在地鄉親的不適任民代，希望明年1月9號的投票結果，能讓他和顏寬恒再度成為，一起監督政府、為人民發聲、為鄉親服務的好戰友。