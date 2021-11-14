迎戰年底公投　民進黨製疫苗護照、加油棒小物

▲民進黨全代會小物。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨一年一度的全代會14日下午登場，身兼民進黨主席的總統蔡英文會中重申公投「四個不同意」立場，強調台灣人民沒有欠民進黨，必須證明沒有辜負託付；此外，民進黨中央黨部特別設計「一臂之力疫苗小卡護套」以及「台灣更有力加油棒」兩款全代會限定小物贈送給黨代表，凸顯民進黨對公投的立場。

民進黨說明，「一臂之力疫苗小卡護套」的製作巧思主要來自台灣目前疫苗第一劑覆蓋率已接近8成，為了方便保存、隨身攜帶疫苗小黃卡，民進黨特別設計了護套，在設計上以一個手臂加上愛心，並以蔡英文署名「謝謝你的一臂之力」，感謝所有接種疫苗的台灣人民；「充氣加油棒」則是在許多運動賽事的必備的加油神器，藉此凸顯民進黨對於這次公投的立場。

此外，民進黨也在全代會播放「好在，有你一臂之力」影片，回顧台灣在疫情升溫期間，全民即開始自主居家防疫，出入公共場合實名制登記、量測體溫酒精消毒，展現台灣人民自律防疫的態度，更重要的是，大家都獻出一臂之力，讓疫苗施打快速達到具有群體保護力的覆蓋率，都是團結防疫的展現。

民進黨表示，台灣在疫情升溫時，即時接收到世界各國的「民主疫苗」援助，縱使台灣在這段時間不斷受到對岸中國的文攻武嚇侵擾，仍無所畏懼，同時獲得世界各國的聲援，成為世界民主防線的一員。

民進黨並指，因為公民投票的程序被濫用，使得原來公共政策理性討論的原意，卻被用來作為政治惡鬥的工具，導致年底公投面臨了極大的挑戰，但是民進黨與執政團隊秉持著「穩健執政、台灣有力」的態度，要在這段時間盡全力向人民說明，更捍衛民進黨在各項政策的立場，只因為這些議題都是攸關台灣是否能與世界交往、持續大步前進的重大政策。

▲民進黨主席、總統蔡英文在全代會致詞。（圖／記者李毓康攝）