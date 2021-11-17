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環警聯手出擊　深夜揪出不肖傾倒廢棄物司機

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

▲台南市環保局及台南市警三分局土城派出所，16日凌晨2時許聯手查獲不肖人士，摸黑於漁塭傾倒裝潢廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

公權力打擊環保犯罪不分日夜，台南市環保局及台南市警三分局土城派出所，16日凌晨2時許聯手查獲不肖人士，摸黑於人跡少至的漁塭處傾倒裝潢廢棄物，由於現場已堆置有大量廢棄物，環保局及警方研判並非初次傾倒，將擴大偵辦，已將涉案司機移送台南地檢署偵辦。

環保局表示，社會環保意識提升，民眾對環保相關事務亦有一定的警覺性，有異狀多會通報，再加上路口監視器、空拍機等科學儀器的協助，2020年總計查獲約80件偷倒廢棄物案件，2021年迄今也有50餘件，對環保犯罪產生一定遏阻作用。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

16日凌晨2時，安南區民眾發現不明車輛駛進無人居住的漁塭小徑，深夜大貨車到偏僻處，形跡實在是太可疑，於是通報環保局及當地派出所。環保稽查員及員警隨即趕赴，在漆黑中發現一台載滿裝潢廢棄物的大貨車停留在某魚塭地正要傾倒，而地面已有散落及堆置大量相同廢棄物，馬上上前取締。

環保局表示，涉案司機起初聲稱是向合法經營清除廢棄物的朋友借大貨車，再私自招攬清運廢棄家具、廢裝潢木材並收取費用。但經查，該清除公司並未領有合法清除處理許可文件。涉案司機依違反廢棄物清理法最高可處30萬元，而其未經主管機關許可清除、處理廢棄物，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，後續也要負起清除責任。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

市長黃偉哲表示，不肖人士常在偏僻地點、鄉間小路或趁夜間、天色昏暗時大肆偷倒事業及裝潢廢棄物。也有人以假身分證、冒名等方式向地主租土地、倉庫，再載廢棄物至承租地點堆置。偷倒廢棄物地點被發現後，嫌犯常難以追查，地主如未善盡管理責任可能受到連累吃上官司，且需負起連帶清理賠償責任。

環保局長謝世傑提醒，委託清除業者處理自家或工廠廢棄物，應謹慎確認業者是否符合廢棄物清除處理資格，受委託的業者完成廢棄物清除後須提出妥善清理書面文件，民眾也應主動訪查廢棄物處理結果，以確保廢棄物妥善清除。環保局指出，民眾如有發現住家周遭疑似遭人棄置廢棄物，請立即撥打公害陳情專線0800-066666、6572916轉222或1999市民服務熱線通報環保局前往處理。

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