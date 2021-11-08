貨斗載滿「白色包包」開往山區　他一路尾隨抓到3隻環保蟑螂

▲竹南分局副分局長張中，日前發現1輛自小貨車行跡可疑，便尾隨在後，果然在山區逮獲3嫌亂倒廢棄物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

竹南警察分局副分局長張中日前於巡視轄區治安及交通狀況時，發現1台自小貨車滿載廢棄物停於路旁形跡可疑，隨後開往龍坑偏僻山區方向，張中直覺這台車有問題，遂不動聲色地尾隨在後；果然發現車上3人將整車廢棄物亂倒，立即聯繫環保局人員前來稽查，將依違反廢棄物清理法進行裁罰。

張中指出，當時正在後龍鎮督導巡視轄區治安及交通狀況時，發現1輛自小貨車載滿數量龐大的廢棄物停在路邊，行跡非常可疑，正準備停車前往詢問時，貨車突然由路邊起步，開往龍坑偏僻山區方向，依經驗直覺這台車有問題，遂不動聲色地尾隨在後，並通知派出所員警前往支援。

▲滿車的廢棄物，就這樣丟棄在偏遠山區，汙染環境甚巨。（圖／記者黃孟珍翻攝）

果不其然，小貨車忽然停在路邊，而車旁有3名男子竟要將車上的廢棄物往路旁丟棄，張中見狀，趕緊下車阻止，並通報聯港所警員陳建龍到場處理，聯繫主管機關環保局派員到場稽查。經查後，這輛小貨車上都是建築廢棄物，車內3名男子棄置行為，經環保局稽查認定違反廢棄物清理法第27條第1項第2款規定，現場已要求立即清除並依法進行裁罰。

竹南分局也呼籲，民眾見有可疑人事物，均可主動向警方報案提供線索，共同維護居住環境。

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