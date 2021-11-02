聖誕老公公「顧路」被掛牌好糗　夜燈映白髮有點抖：萬聖節？

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市火車站正對面近日出現一尊超過150公分高的耶誕老公公，一旁還有「Merry Christmas」的花邊點綴其中，但它一旁又沒有小霓虹燈，有市民晚上走在夜燈下，被它「滿頭白髮」嚇到了，不少人直言，「這才剛過萬聖節，現在就擺上這些會不會太早了些」，更窘的是市公所在身上貼上公告要求擺設者盡速清除，否則將依廢棄物清理法移除。

▲彰化市火車站對面站了一尊耶誕老公公。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

這尊耶誕老公公，就站在彰化市火車站正對面50公分高的噴水池上方，總高度超過2公尺，周邊還擺放很多盆蘭花、還有耶誕節飾品，引發不少路過的民眾側目，「這是在慶祝甚麼」，也有民眾認為多了耶誕老公公雖然添喜氣，但只有一尊真的很怪。

彰化市公所昨天得知後，前往現場勘查也不知道是誰還是哪家公司放的，對方也沒有提出申請，已經在耶誕老公公腰間張貼公告，於11月3日前自行清除，逾期仍未清除者，公所將主動移除。

公用事業課長陳進泓強調，依廢棄物清理法及彰化縣公園管理維護自治條例規定，非屬公園內設施，依法取締，處1200元以上6000元以下罰鍰，經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰，或由管理機關逕行清除。