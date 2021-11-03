油羅川埋毒汙泥！無良砂石場狠撈2億　2男遭求處8年刑+罰8千萬　

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署去年底接獲檢舉，橫山鄉嵩益砂石場將含有害事業廢棄物「銅玻纖維污泥」、無機性污泥（含高分子凝集劑即 POLYMER）的廢棄物深埋或棄置於自己及他人土地、國有地和油羅溪行水區的河川地上，造成下游芎林鄉秀湖村的灌溉溝渠汙染。檢察官考量負責人王、周2男犯後態度惡劣，向法官求處8年重刑及併科罰金8000萬元。

▲王、周2男財涉占用國有地，進行非法掩埋有毒廢棄物汙染河川、農田，遭檢方求處重刑。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



地檢署說明，王、周2嫌明知油羅溪為頭前溪支流河川，自2019年2月起，假藉經砂石場之名，進行堆置、掩埋污泥、營建廢棄物（廢塑膠、廢木材、廢磚瓦、廢石塊）、廢玻璃纖維粉等事業廢棄物，而從中賺取利潤，違法佔用公、私有土地達55筆，竊佔面積達8萬4186平方公尺。

2人棄置汙泥，導致摻有高分子凝結劑的無機性污泥，沿河坡崩落溢流至油羅溪及下游灌溉溝渠，污染環境，再向環保署廢棄物申報處理系統不實申報，偽稱該等污泥已完成合法再利用，掩飾犯行；同時以以每公噸800元代價，幫中0資源科技無照處理玻璃纖維粉，將其棄置在砂石場壩台下方8至10公尺深處及鄰近土地上，並鋪設土石、級配掩人耳目，估計非法處理之廢玻璃纖維粉達9345公噸。

▲▼王0壹、周0財利用橫山油羅溪旁的砂石廠作掩護，非法掩埋垃圾在土地下。





王男等人還假藉工廠整地之名，違法佔用桃園大溪一處國有土地，掩埋、堆棄廢棄物，面積達1萬4249平方公尺（深度2.5公尺），並從中賺取鉅額之處理費。

地檢署多次前往搜索，並向新竹地院聲請羈押王、周2人獲准。經估算，本案犯罪所得為2億45020多餘萬，同時向法院聲請扣押1163萬餘元。

檢察官認，王男利用砂石場處偏僻、鄰近油羅溪畔，恣意在場區內土地、級配中掩埋含銅超標之廢玻璃纖維粉，竊佔河川地回填營建廢棄物及無機性污泥，獲取龐大利益，導致油羅溪及下游溝渠、水體、農地土壤受到汙染。

▲▼事後檢方安排開挖，於砂石場下、周邊開挖出大批有毒廢棄物。

事後為規避刑事偵查，更巧立多間人頭公司脫產隱匿，飾詞否認犯行、湮滅相關單據，不願清除、處理及堆置之廢棄物及所造成環境污染結果（估算回覆原狀費用達11億餘元），犯後態度實屬惡劣，為維護憲法保障之環境權及環境永續發展精神，檢察官就其所犯各罪，向法官求處8年重刑，同時依刑法第58條後段規定，併科罰金8000萬元。另被告邱0欽、卓0忠、林0渲、吳0璟、鍾0光等，則依法求處其刑。

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