枋寮國有地遭非法堆置廢棄物　養殖業者恐慌…檢測結果出爐

▲屏東環保局會同警方枋寮查獲非法堆置廢棄物 。（圖／屏環保局提供，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

屏縣環保局與警察局先前於枋寮鄉某處偏僻地點，查獲非法業者利用財政部國有財產署所管理的國有土地，堆置來源不明且以太空包盛裝的事業廢棄物，逮獲3名現行犯，並查扣2台曳引車1部怪手等3部機具，由於涉案犯嫌未領有廢棄物清除處理許可文件，卻受託從事廢棄物清除處理行為，已違反廢棄物清理法規定，訊後依法送辦，檢方聲押獲准，已持續向上溯源。

由於該國產署國有土地附近有許多養殖魚塭，因此近期環保局也接到民眾陳情表示，很擔心廢棄物會流入魚塭造成嚴重經濟損失，希望有關單位能儘速移除廢棄物，環保局表示已進行廢棄物採樣檢驗，最近檢測結果出爐，廢棄物中8大重金屬檢測值均未超標，請民眾放心，切勿恐慌。

但環保局仍要求土地承租人先以帆布將廢棄物加以妥善包覆，並且也已正式公函限期要求國有財產署、土地承租人及涉案行為人提出廢棄物處置計畫書，並立即將廢棄物清除，並建請屏東地檢署就非法堆置之廢棄物，是否清除與否，列為求刑及判刑之量刑參考。

環保局再次特別呼籲土地使用人、管理人或所有人，依法應善盡管理之責任，閒置的土地應設置圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備並定期檢查，以免遭人任意棄置廢棄物；對於閒置農地或廠房出租，務必謹慎並瞭解承租人用途，加強巡查，避免出租給不肖業者作為非法堆置處理廢棄物場所，否則可能面臨刑責及清除處理廢棄物或土壤整治等重大財物損失，切勿因小失大甚至觸法。