3種人必吃！三色豆超營養好東西　專家揭這點很特別

記者陳俊宏／綜合報導

總統蔡英文自爆「愛吃三色豆」，引發熱烈討論。對此，毒理學專家招名威表示，這三種蔬菜看似不起眼，但卻富含營養素，很特別的是它們不會因冷凍而流失營養；玉米對久盯螢幕的3C族、上班族、發育中的青少年，都是必備的補充營養。

招名威16日「招名威教授 毒理威廉」臉書說，在台灣便當店或是營養午餐時常或出現三色豆，有人喜歡，有人不喜歡，甚至許多人認為三色豆，是宛如香菜一樣邪惡的存在！

招名威指出，不可否認，三色豆料理調味方式很單調，而且是很純粹吃到，不過三色豆真的是好東西，三色豆由紅蘿蔔、青豆仁、玉米組成，他在美國唸書因長時間做實驗，在時間不夠的時候，為省力氣都會把三色豆加到白飯一起蒸來吃。

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▲▼三色豆有人喜歡，有人不喜歡。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

招名威表示，這三種蔬菜看似不起眼，卻富含營養素，很特別的是它們不會因冷凍而流失營養，紅蘿蔔富含維生素A、β胡蘿蔔素，能幫助守護黏膜健康、增強保護力，也有保護眼睛的功效。

招名威說，青豆仁擁有滿滿的植物性澱粉，有高度的膳食纖維，如果有便秘，排便不順暢的人，可以跟精緻澱粉替換著吃；玉米內含葉黃素、玉米黃素，對於久盯螢幕的3C族、上班族、發育中的青少年都是必備的補充營養。

對此，許多網友留言，「不能接受青豆，毛豆就可以」、「綠色的部分，如果使用毛豆，完全可以接受。」招名威回，「很多人都是欸」。

蔡英文在《耳朵出遊不出油》Podcast頻道自爆「愛吃三色豆」，「我覺得滿好吃的，也很鼓勵大家吃，難道大家不同意嗎？」此文又讓長期被網友討論的三色豆，再度登上版面。

▼營養師高敏敏也為三色豆平反，其營養價值頗高。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書）