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對標北京…廣州入境隔離加碼「14+7+7」　嚴防冬季疫情

▲廣州疫情升溫，民眾離城須備妥72小時內核檢報告。（圖／CFP）

▲廣州隔離措施加嚴。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

相較於歐美國家陸續解封，因過去一段時間境外移入導致大陸多地爆發本土疫情，不少地區防疫措施近期反而不斷升級。廣州15日宣布，對所有從國外入境人員實施「集中隔離14天+居家隔離7天+自我健康監測7天」。此外，北京也是實行「14+7+7」入境措施。

據廣州市新冠肺炎疫情防控指揮部通告，為加強防疫，對所有從國外入境人員（目的地為廣州市者）實施「集中隔離14天+居家隔離7天+自我健康監測7天」，解除隔離後在入境第23天、28天憑解除隔離證明在醫院免費進行核酸檢測。

同時，對大陸境內高風險地區旅居史的到（返）廣州人員實施「集中隔離14天」；對有中風險地區旅居史的實施「居家隔離14天」；對於有本土陽性個案地級市旅居史的人員實施「三天兩檢」（間隔24小時）和14天居家健康監測，在第7天、第14天分別做一次核酸檢測。

據《財新網》報導，實行「14+7+7」措施的還有重慶、安徽、湖南等地，有些地方更實施「21+7」或「14+14」的嚴格防疫措施。

大陸在「十一」長假後再度爆發本土疫情，這波疫情目前至少已蔓延全大陸21個省份。據北京日報統計，截至11月16日，中國大陸現有疫情高風險地區8個，中風險區102個。

此外，北京也已宣布，17日零時起，從大陸各地進（返）京都必須持有48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。14日內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史者，非必須不得進（返）京。

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