北京17日起從嚴執行進城管制　48小時內核檢陰性＋綠碼才准入

▲北京市公安17日起從嚴執行進（返）京車輛及人員防疫措施。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京市公安局今（16）日宣布，自明（17）日零時起，正式執行首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制，規定包括人員進（返）京皆需備有48小時（兩日）內核酸檢測陰性證明及北京健康寶綠碼等。此外，發生本土疫情的地級市將直接取消進京航班，中高風險地區的省會城市則每天只保留1班，客座率不超過75%。

▲北京市房山區京港澳高速竇店公安檢查站。（圖／CFP）

《新京報》報導，北京市公安局表示，人員進（返）京，須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼；14日內有1例以上(含1例)本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員嚴格限制進（返）京；環京地區通勤人員，在該措施執行後首次進（返）京須持48小時內核酸檢測陰性證明，此後每次進（返）京持14日內核酸檢測陰性證明即可；14日內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史人員非必須不進（返）京。

北京市公安局強調，警方會同相關部門，在13條進京高速臨近北京的服務區設置核酸檢測點。群眾在該檢測點核酸採樣，須填寫承諾書，承諾按要求落實相關防疫措施後，持核酸採樣回執，檢查站予以放行。

對於嚴格執行進京新制，北京市公安局表示，將堅持逢車必查、逢人必核，切實築牢外防輸入第一道防線，同時積極會同有關部門充分考慮群眾出行的需求，進一步強化對進返京車輛人員服務保障工作。

▲北京市加強首都疫情管控機制。（圖／CFP）

此外，中國民航華北地區管理局副局長任超忠表示，按首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制的相關要求，及時取消發生本土疫情的相關地級市直達北京的航班，削減出現中高風險地區的省會城市至北京的航班，每天只保留1班，並嚴格控制客座率不超過75%。

各航空公司、各機場對所有進京航班旅客，登機前將嚴格測溫及查驗「北京健康寶」，非綠碼及有異常旅客，一律勸阻登機。

