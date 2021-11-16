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開車買得來速太普通！他耍帥騎馬上麥當勞　網見「滿地便便」氣炸

▲▼馬來西亞有民眾騎馬去得來速買麥當勞。（圖／翻攝自Facebook／3S Equestrian Cyberjaya）

▲馬來西亞有民眾騎馬去得來速買麥當勞。（圖／翻攝自Facebook／3S Equestrian Cyberjaya）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞賽城（Cyberjaya）一家麥當勞在14日迎來一組「馬隊」，原來是附近的馬術俱樂部有成員生日，於是俱樂部的成員們決定一起騎馬到附近的麥當勞，透過得來速為他購買速食慶生。

馬術俱樂部隨後在Facebook和推特貼出他們騎馬「上街」的照片，並寫道「開車到得來速實在是太普通了，只有在賽城才會見到有人騎馬點餐」。從照片可見，馬上的5名男女身姿挺拔，騎著高大的駿馬顯得特別帥氣，還吸引了不少路人的目光。他們在得來速點餐後，店員們也高興地將飲料和餐點端到店外，親自交到騎士們的手中。

然而這篇帖文曝光後，卻在網上引起不少反彈的聲音。有不少網友圈出照片中滿地的馬糞，指控騎士們貪圖自己方便，完全不顧環境衛生，質問「這些馬糞到底誰來處理」。也有網友指出，騎士們都沒有戴口罩，有違反防疫規定的嫌疑。

▲▼馬來西亞有民眾騎馬去得來速買麥當勞。（圖／翻攝自Facebook／3S Equestrian Cyberjaya）

▲有網友在帖文下圈出地上的馬糞質問「這些馬糞到底誰來處理」。（圖／翻攝自Facebook／3S Equestrian Cyberjaya）

馬術俱樂部隨後澄清，成員騎馬到麥當勞期間，俱樂部派出了車隊緊跟其後，保障成員及用路人的安全，同時還可清理馬糞，而且騎馬被政府定義為激烈運動，因此成員在騎馬時無需戴口罩。不過俱樂部強調，成員身上還是有攜帶口罩，以便在下馬後立刻戴上。

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