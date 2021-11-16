接種3劑疫苗後仍「突破性感染」！南韓連爆2例...他們都打BNT疫苗

▲南韓傳出2例30多歲民眾接種3劑輝瑞BNT疫苗後，卻仍突破性感染的案例。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國內已開始施打新冠疫苗「加強針」第3劑，尋求降低突破性感染的機率，豈料日前卻還是傳出有2名患者在施打完3劑輝瑞（BNT）疫苗約2周以後，還是不幸確診的案例。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓疾病管理廳中央防疫對策本部今（16）日指出，截至11月7日完成第3劑疫苗追加接種的2萬6272人中，出現2名疑似突破性感染的案例，而這2人皆為30多歲，第1、2、3劑疫苗都是接種輝瑞（BNT）。

報導指出，南韓國內完成2劑新冠疫苗基本接種後出現疑似突破性感染的個案為3萬5620人，占所有2劑疫苗接種者（3590萬7789人）的比率為0.099%，換句話說，每10萬已接種2劑疫苗的人之中就有99.2人出現突破性感染。

其實，自從南韓11月1日起實施「與病毒共存」（With Corona）分階恢復日常生活後，當局就極度擔憂突破性感染案例的增加恐怕再度招來新一波疫情。根據韓媒《Etoday》，從10月17至30日所確診的1萬7325名18歲以上的患者中，高達48.1%比率的患者（8336人）為接種2劑疫苗後出現的突破性感染，等於近來新增的確診案例中，2人就有1人已接種2劑疫苗。

另外，突破性感染的比率也隨著年齡層的增長而跟著增加，18至29歲族群的突破性感染占該年齡層族群所有確診者中的比率僅19.7%，然而70歲以上高齡族群的確診者中就有高達84.4%屬於突破性感染、60至69歲族群則為81.0%、80歲以上族群占74.6%；換句話說，每10名60歲以上的確診者中，就有7至8人屬於接種完2劑疫苗後的突破性感染。

專家表示，高齡族群、癌症病患等擁有慢性病史者，在接種疫苗後所形成的疫苗抗體成分較少，因此建議應接種第3劑做為「加強針」。對此，南韓政府從本月1日起針對免疫能力較低者、8日起針對施打嬌生疫苗者（完整接種僅需1劑）、10日起針對療養病院患者與工作人員實施追加接種計畫。

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