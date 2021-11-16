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「豪客一出手就3000萬」精品、家電大成長　SOGO周慶客單提高10%

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，大批民眾搶購化妝品。（圖／記者林敬旻攝）

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，才剛開門就湧入大批民眾。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO周年慶11／11開打，精品受惠無法出國、內需持續大爆發，業者表示，今年周慶首日出現「幾乎每間排隊進場」的情況，年輕族群入手2萬至6萬元單品不手軟，加上常客持續消費，今年單一消費最高達到3000萬元，居家避疫也讓家電大爆發，讓周慶開打6天，業績已達到70億元。

在國內疫情高峰後，從7月底後逐漸放寬防疫政策，SOGO周慶從11／11開跑，也正好開放試吃與試妝禁令，加上氣溫變涼帶動冬衣銷售，戶外機能服飾、配件首四日超過30%成長，童裝嬰兒用品也成長30%。

因國外旅遊尚未恢復，加上五倍券帶動，精品在去年已因為內需增加成長，今年仍大幅成長3成，首日復興館ㄧ、二樓精品排隊人龍不斷，且年輕客群已經超過6成，其中入門等級的小皮件如2至3萬元的皮夾，或是5至6萬元的小包款最受親睞，幾乎是每日補貨就會賣光，精品店櫃姐數量也比以往多上1、2倍，最多單一店有60至80名櫃姐服務還忙不過來。

而今年精品也出現單張達到2,000萬元與3,000萬元的大單，主要是購買珠寶、限量單品與家具，此外家電銷量也破紀錄，懶人家電包括掃地機器人、洗脫烘洗衣機都熱銷，洗碗機在忠孝、復興二館6天銷量已經賣破1千台，主要是因為消費者在家時間變長，想升級居家之外，也預估明年家電會有一波漲幅。

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，民眾於dyson家電區搶購。（圖／記者林敬旻攝）

此外近期物價上漲的消息，也讓消費者在超市箱購出手特別猛，業者指出有消費者一買食用油直接補貨一年份，其他包括咖啡、洗衣球、生鮮如麝香葡萄等，也都是熱賣商品。

但SOGO也指出，受到疫情影響，首波觀察周慶人潮確實有減少，但客單平均成長超過10%，且留在館內的時間也從去年平均45分鐘，增加至65分鐘，反映出游離客的比例下降，目的型消費與主客群的增長，且因應五倍券與後需需求，特別來逛周慶的消費者「已經知道要買什麼」了，而且會「多買一點」。

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