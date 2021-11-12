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京站周慶滿3800送400　3千元NIKE球鞋下殺6折

▲京站周年慶。（圖／業者提供）

▲京站周年慶11／26開跑，打出全館消費低門檻回饋。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台北車站商圈周年慶蓄勢待發，京站時尚廣場周年慶檔期將在11／24起登場，推出全館消費滿3,800元送400元回饋，除了主攻年輕族群與小資女，推出大學T、休閒服飾、球鞋等2.6折起優惠之外，今年另針對美妝推出特惠組合，以及露營商品6折起回饋；新光三越站前店周慶也從11／18起開跑，11月下旬準備開逛台北車站。

京站周年慶從11／24至12／26開跑，線上線下推出當日全館消費滿3,800元，送400元抵用券；3C家電單筆消費滿1萬元，送500元抵用券，首5日11／24至11／28，消費滿1萬元再加送限量500元抵用券。化妝品在11／24至11／30，限時7天，再推單櫃當日消費，指定櫃位滿7,600元加碼送400元抵用券。

▲京站周年慶。（圖／業者提供）

▲SHISEIDO電波精華組，原價6,095元，特價3,555元。

而針對消費年齡層較年輕的台北車站商圈，京站也主打學生服飾、女鞋、運動鞋與化妝品特惠組，都以3000元左右的甜蜜點入手價規劃，包括首日美妝特惠SHISEIDO電波精華組，原價6095元，特價3555元、shu uemura 植村秀無色限唇彩組，原價3150元，特價2100元。

▲京站周年慶。（圖／業者提供）

▲NIKE 籃球鞋KYRIE FLYTRAP 4，原價3,200元，特價1,890元。

服飾跟鞋也有直接優惠，除首日祭出New Balance CT20RA1，原價1980元，特價990元、NIKE 籃球鞋KYRIE FLYTRAP 4，原價3200元，特價1890元，並規劃直播優惠日，包括11/24寢具下殺2折起，推出HOYA CASA純棉床包組，原價3980元，直播價500元、 Dora Home 100%天絲雙人兩用被床包組，原價12800元，直播價2499元等；12／3則有「品牌女鞋單一價1212元」優惠，ORiental TRaffic時髦純色尖楦中跟短靴，原價4680元，直播價1212元。

▲京站周年慶。（圖／業者提供）

▲ORiental TRaffic時髦純色尖楦中跟短靴，原價4680元，直播價1212元。

近期露營風興起，周慶也針對露營戶外族群，推出戶外用品優惠，如露營地布買一送一，單人帳篷、營地燈、露營椅、睡袋等也有特價，主打可一站購足。

▲京站周年慶。（圖／業者提供）

▲綠洲方形天幕，原價23,000元，特價8,800元。

新光三越台北站前店周慶11／18至12／5期間登場，全館累計消費滿5,000送500；化妝品單筆消費滿2,000送200；大家電區、法雅客、[i]Store單筆消費滿萬送500，首七日會員獨享加碼消費滿1萬送1,000元。適逢五倍券第二波領券，推出持五倍券單筆消費滿1,000元，就可抽價值7,200元的「嘉義新悅花園酒店-平日標準觀景客房住宿券」，且在11／22起至11／28期間再加碼，會員單筆消費滿使用五倍券滿3,000元，就送100元電子贈品禮券。

▲▼新光三越站前店周年慶記者會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

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