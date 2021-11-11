　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

SOGO、新光三越最新周年慶最熱銷點名　家電精品大成長

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，民眾於家電區搶購。（圖／記者林敬旻攝）

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，民眾於家電區搶購。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

11月百貨周年慶已近尾聲，SOGO台北三店與新光三越旗下桃園大有店、台南新天地和高雄左營店周年慶均在11／11開跑，SOGO忠孝館今早未開店前，店外就排出破千人長龍，而新光三越桃中南三店一開店也湧入爆滿的採購人潮，業者表示，今年周慶首日熱賣除了化妝品，家電也超級夯，另外精品也是大成長。

▲新光三越1111周年慶開打。（圖／業者提供）

▲新光三越桃園、台南與高雄第三波周年慶開打，首日出現採購人潮。（圖／業者提供）

今年氣溫持續探低，加上五倍券二波領券效應，還有近期「漲升四起」的消息，讓民眾針對周慶優惠特別有感，把握進入尾端的促銷檔期下手，新光三越表示精華液保養、名品、家電用品、3C商品最受民眾青睞；SOGO也表示保養品特惠組、買大送大家電與iPhone都是直接開店後秒殺，顯示今年民眾最偏愛採買這幾類。

特惠組首搶保養品
因為防疫需戴著口罩的因素，加上秋冬換季，愈來愈多人注重肌膚保養，周年慶保養品從頭就開始熱賣，百貨主打的特惠組合幾乎是首幾日就全掃空，其中雅詩蘭黛特潤小棕瓶、蘭蔻小黑瓶與極光水、還有資生堂平價又好用的百優等，是最多民眾出手的品項。

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，大批民眾搶購化妝品。（圖／記者林敬旻攝）

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，民眾對保養品最有興趣。（圖／記者林敬旻攝）

精品小包款熱銷
在民眾無法出國、持續貢獻內需的情況下，加上從去年少下的旅遊、出遊基金，也讓許多民眾開始購買精品，SOGO表示，國際精品熱度不減，周慶首日業績成長3成，主要是因為新品在11月初到貨，消費者自然就會出手；新光三越則表示，精品在小包款和配件最為熱銷，很受到小資女的青睞。

懶人家電大成長
新光三越分享，家電用品受惠房市熱絡和明年預期原物料漲價將促使家電調漲等因素帶動成長，不少消費者洗脫烘衣機／洗碗機一併購買，智慧型洗脫烘洗衣機、空氣清淨機持續有亮眼表現，能省下枯燥洗碗時間的洗碗機更在今年大放異彩，銷量大幅成長3成；SOGO今年也看準趨勢，推出買家電送家電組合，百組購買指定大家電，開店半小時百組即熱銷完售。

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，民眾於家電區搶購。（圖／記者林敬旻攝）

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，家電樓層也出現大批人潮，持續到下午都還強搶滾。（圖／記者林敬旻攝）

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
國一女「48天被安排打4支疫苗」　衛生局回應了
差1字遭出征！「百佳食品」神招反制　網讚：快幫他加薪
兒遭瑪莎拉蒂惡煞毆打　宋母「一定要重判」：對3煞提告
陳時中與他呼搭啦！　媒體人爆：是國民黨黨產中影的收購者
瑪莎惡少爸曝「兒悲慘史」：我們家特色講義氣
「老爸捧6萬求原諒」大敗筆！　鄉民譙：瑪莎拉蒂幾萬
再冷一波！明晨下探13度　下波冷空氣襲台時間曝
快訊／這次不坐瑪莎拉蒂「坐囚車」！3惡少被押畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

巧克力球咬下是超濃香草餡！超商巧克力大賞統整　還有巨大金莎

SOGO、新光三越最新周年慶最熱銷點名　家電精品大成長

每5秒賣出一台！iPhone13搶下雙11業績王　千萬刷手買逾350支蘋果手機

東森購物網雙11半天業績飆破2.5億元　再加碼發紅包、LINE回饋11%

蝦皮刷卡當機、PChome導購塞車　一堆人雙11半夜崩潰「結個帳要三天三夜」

今年最夯「黑科技褲」！台灣每14人就有1人擁有

全台每年3億杯咖啡的幕後推手！Cophi首次對外展店　Geisha藝伎豆成饕客朝聖目標

今必搶夯品攻略！iPhone 13 Pro Max不到2萬　11111元搶YAMAHA新車款

只有今天！12大電商特別加碼決戰雙11　重點整理一次看

全聯買1送1、愛買X東森1元商品限量搶！量販超市雙11優惠懶人包

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

巧克力球咬下是超濃香草餡！超商巧克力大賞統整　還有巨大金莎

SOGO、新光三越最新周年慶最熱銷點名　家電精品大成長

每5秒賣出一台！iPhone13搶下雙11業績王　千萬刷手買逾350支蘋果手機

東森購物網雙11半天業績飆破2.5億元　再加碼發紅包、LINE回饋11%

蝦皮刷卡當機、PChome導購塞車　一堆人雙11半夜崩潰「結個帳要三天三夜」

今年最夯「黑科技褲」！台灣每14人就有1人擁有

全台每年3億杯咖啡的幕後推手！Cophi首次對外展店　Geisha藝伎豆成饕客朝聖目標

今必搶夯品攻略！iPhone 13 Pro Max不到2萬　11111元搶YAMAHA新車款

只有今天！12大電商特別加碼決戰雙11　重點整理一次看

全聯買1送1、愛買X東森1元商品限量搶！量販超市雙11優惠懶人包

基隆國一女「48天內被安排打4支疫苗」！衛生局回應了

掌權者霸凌行為會反撲！12星座「最新運勢」　射手小心口舌之爭

中信盃黑豹旗／跟著爸媽當獅迷　陳惟楷最愛陳傑憲

味全龍下半季爭冠咬象、猿　葉總：惠「獅」良多

訪緯創資通　林智堅再提：期盼大新竹能合併升格

24歲女星重現「紫霞仙子眨眼微笑」慘崩壞！　釣出朱茵本尊回覆暖爆

新竹少年刑務所演武場修復完工　變身古蹟藝文館

當家射手挑戰「180俱樂部」　簡偉儒盼成勇士穩定力量

2021台日生醫科技線上論壇今日登場　謝長廷揭櫫合作模式

陳炳煇／核四放太久！　重啟「零件要客製化」比重蓋貴

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

消費熱門新聞

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

8大速食店「雙11優惠」懶人包！

全聯買1送1、愛買1元限量搶　雙11超市優惠

8大速食店「雙11限定好康」一次看

今年最夯「黑科技褲」　台灣每14人就有1人擁有

只有今天　12大電商特別加碼決戰雙11

超商限時7天「5大咖啡飲品」買1送1

兩大電商雙11當機　被酸「結個帳要三天三夜」

1元吃達美樂經濟套餐　11/11開搶時間快記下來

必勝客新推「威士忌牛排干貝比薩」

巧克力控暴動！全家50款新品第2件6折

每5秒賣出一台　iPhone13搶下雙11業績王

更多熱門

相關新聞

SOGO百貨：振興五倍券業績拚15億　餐飲名店改裝人氣旺

SOGO百貨：振興五倍券業績拚15億　餐飲名店改裝人氣旺

指揮中心宣佈百貨賣場開放試吃首日，適逢SOGO百貨台北店周年慶開跑，董座黃晴雯今（11）日表示，在聚會規範逐步放寬下，有助百貨餐飲的集客力道，周年慶首日業績目標上看11億元，搶食振興五倍券大餅目標50萬人次，初估五倍券業績可望達15億，將比去年的三倍券翻倍成長。

SOGO周慶　女狂排14小時買iPhone

SOGO周慶　女狂排14小時買iPhone

五倍券、熊好券助攻SOGO百貨周年慶　力拚110億業績穩坐坪效王

五倍券、熊好券助攻SOGO百貨周年慶　力拚110億業績穩坐坪效王

新光站前周年慶1.5萬Dyson當贈品

新光站前周年慶1.5萬Dyson當贈品

五倍券帶旺新光三越業績　台北站前「最好買周年慶」18日開跑

五倍券帶旺新光三越業績　台北站前「最好買周年慶」18日開跑

關鍵字：

周年慶熱銷ＳＯＧＯ新光三越

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

許維恩再婚！　KID首發聲給祝福

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面