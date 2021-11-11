SOGO、新光三越最新周年慶最熱銷點名　家電精品大成長

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，民眾於家電區搶購。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

11月百貨周年慶已近尾聲，SOGO台北三店與新光三越旗下桃園大有店、台南新天地和高雄左營店周年慶均在11／11開跑，SOGO忠孝館今早未開店前，店外就排出破千人長龍，而新光三越桃中南三店一開店也湧入爆滿的採購人潮，業者表示，今年周慶首日熱賣除了化妝品，家電也超級夯，另外精品也是大成長。

▲新光三越桃園、台南與高雄第三波周年慶開打，首日出現採購人潮。（圖／業者提供）

今年氣溫持續探低，加上五倍券二波領券效應，還有近期「漲升四起」的消息，讓民眾針對周慶優惠特別有感，把握進入尾端的促銷檔期下手，新光三越表示精華液保養、名品、家電用品、3C商品最受民眾青睞；SOGO也表示保養品特惠組、買大送大家電與iPhone都是直接開店後秒殺，顯示今年民眾最偏愛採買這幾類。

特惠組首搶保養品

因為防疫需戴著口罩的因素，加上秋冬換季，愈來愈多人注重肌膚保養，周年慶保養品從頭就開始熱賣，百貨主打的特惠組合幾乎是首幾日就全掃空，其中雅詩蘭黛特潤小棕瓶、蘭蔻小黑瓶與極光水、還有資生堂平價又好用的百優等，是最多民眾出手的品項。

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，民眾對保養品最有興趣。（圖／記者林敬旻攝）

精品小包款熱銷

在民眾無法出國、持續貢獻內需的情況下，加上從去年少下的旅遊、出遊基金，也讓許多民眾開始購買精品，SOGO表示，國際精品熱度不減，周慶首日業績成長3成，主要是因為新品在11月初到貨，消費者自然就會出手；新光三越則表示，精品在小包款和配件最為熱銷，很受到小資女的青睞。

懶人家電大成長

新光三越分享，家電用品受惠房市熱絡和明年預期原物料漲價將促使家電調漲等因素帶動成長，不少消費者洗脫烘衣機／洗碗機一併購買，智慧型洗脫烘洗衣機、空氣清淨機持續有亮眼表現，能省下枯燥洗碗時間的洗碗機更在今年大放異彩，銷量大幅成長3成；SOGO今年也看準趨勢，推出買家電送家電組合，百組購買指定大家電，開店半小時百組即熱銷完售。

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，家電樓層也出現大批人潮，持續到下午都還強搶滾。（圖／記者林敬旻攝）