金融駭客栽在台灣手上　刑事局短片籲國際刑警組織納編台警

記者張君豪／台北報導

刑事局指出：從2013年起，國際駭客組織遠端遙控銀行ATM吐鈔，盜領估計造成全球40國的金融業10億歐元損失，而2016年7 月，臺灣多家銀行ATM遭到駭客植入木馬程式，攻擊22家分行、41臺ATM自動吐鈔，共被盜領新臺幣8327萬餘元。

▲警政署、刑事局16日呼籲重申國際刑警組織納編台灣警方、為國際治安貢獻心力。（圖／記者張君豪翻攝）

沒想到這批橫行歐美日本的國際金融駭客栽在台警手上，警方順利查緝到幕後俄羅斯籍犯嫌，並透過歐洲刑警組織合作逮捕該犯嫌，順利瓦解該跨國犯罪組織，成功起獲贓款為全球首件破案實例。

▲警政署、刑事局16日呼籲國際刑警組織納編台灣警方，為國際治安貢獻心力。（圖／記者張君豪翻攝）

歐洲刑警組織特此發函感謝我國協助，彰顯台灣警方在跨國犯罪偵防能力相當重要，但刑事局指出：台灣並非國際刑警組織會員國，無法即時取得國際刑警組織的資料，亦無法使用遭竊與遺失旅行文件(Stolen and Lost Travel Documents簡稱SLTD)等19個資料庫，恐造成國際治安維護的缺口。

因此刑事局製作國際刑警組織推案短片「遺落角」(The Missing Piece)，並於11月16日上午在刑事警察局局長室臉書正式播出。「遺落角」係改編自本局破獲之「外籍性侵通緝犯自義大利潛逃我國、外籍女婿勒斃岳父母攜臺籍幼子潛逃」等真實案例改編。

並商請國際刑警之友會會員有「MV教父」之稱的亞洲知名商業攝影師林炳存主導拍攝，警政署長陳署長家欽、刑事局長黃嘉祿等人擔綱演出，片中強調倘若我國為國際刑警組織會員國，強調台灣警政署加入國際刑警組織、台警將更能伸張正義，促進國際婦幼人身安全。

刑事局呼籲國際刑警組織（INTERPOL）能迅速以適當方式接納臺灣警方參與其會議、機制、訓練與活動，並能無礙使用「I-24/7全球警察通訊系統」，確保全球警察網絡沒有治安缺口。

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