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新北婦稱「下半身癱瘓」5年詐保2300萬　搭計程車畫面曝光栽了

▲刑事局9日晚間公布廖女拎助行器、自行上計程車畫面涉嫌詐保。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局9日晚間公布廖女拎助行器、自行上計程車畫面涉嫌詐保。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

居住在新北淡水區的婦人廖芳誼（51歲）過去5年多來，時常以浴室跌倒傷到腰椎等理由，向保險公司申請意外、醫療理賠，共拿到2300萬元後，竟然食髓知味，在去年又想以傷勢惡化，癱瘓在床等理由，申請失能補助500多萬元，保險公司起疑提告，檢警調查發現，廖婦竟然在開完庭就自己踏上計程車，根本就是詐保，台北地檢署9日依詐欺罪嫌起訴。刑事局9日晚間公布廖女以癱瘓、失能請領高額保險，卻能自行上下計程車、拎著助行器的離譜畫面。

▲刑事局9日晚間公布廖女拎助行器、自行上計程車畫面涉嫌詐保。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局9日晚間公布廖女拎助行器、自行上下計程車畫面涉嫌詐保。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊指出，家住新北淡水區的廖女先前就買了不少意外、醫療、失能補助等各種人身保險，2016年開始，不斷以在浴室跌倒，須住院治療、復健等理由，向保險公司申請理賠，由於廖婦都能提出相關診斷、住院以及腰椎開刀證明，因此保險公司不疑有他，陸續撥付了超過2300萬元的理賠金給廖婦。

▲刑事局9日晚間公布廖女拎助行器、自行上計程車畫面涉嫌詐保。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局9日晚間公布廖女拎助行器、自行上計程車畫面涉嫌詐保。（圖／記者張君豪翻攝）

原本受保人壽公司乖乖出險，但南山人壽公司在去年9月派員訪視廖女，發現廖女並無下身癱瘓失能患者常出現的肌肉萎縮病徵，且行動雖然有使用輪椅、助行器，但廖女關鍵起身、坐下及使用助行器方式均和下肢失能病患差異甚大。

保險公司蒐證後委託告訴代理人通報保險犯罪防制中心，並對廖女提告刑事局受理後展開調查。廖婦去年更進步聲稱傷勢惡化，無法自行行走、站立等，幾乎下半身癱瘓，還有尿失禁等後遺症，只能臥床等理由，先後向國泰、南山2公司申請失能理賠金。

今年8月25日刑事局收網逮補廖婦及同居郭姓男子，並查扣現金60萬4千餘元、金融卡7張、存簿2本、手機4支、公文資料、保險文件、陳情文件及病歷資料一批等證物。警方請她到警局接受偵訊，但廖女不斷露出被打擾的不耐表情，還向檢察官抱怨自己癱瘓了，警方竟然不扶她上下輪椅。

刑事局9日晚間公布蒐證畫面，廖婦以助行器行走時，不像其他下肢無力病患，需要先把助行器往前挪把身體往前推進，而是主動走路並拎著助行器前進，搭乘計程車甚至可自己離開輪椅抬腳跨進計程車，因此認定涉嫌詐欺國泰人壽60萬元，詐欺南山500萬元未遂，訊後依觸犯詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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