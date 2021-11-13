台印警方聯手破獲賭博機房逮49嫌犯　攤開帳本3個月狂詐6百萬

記者邱中岳／台北報導

印尼警方破獲中國大陸籍人士在國內設置博弈詐騙機房，詐騙對象以台灣人為主，以亂槍打鳥的方式邀請被害人加入群組，保證投資穩贏，引誘被害人下注後騙走財物再封鎖賭客，印尼警方12日在雅加達搜索4處機房，逮補了49名中國大陸籍嫌犯以及2名越南籍嫌犯，並起獲電腦、筆電以及665支手機以及教戰手冊等證物。

▲印尼警方查獲博弈詐騙機房，逮捕47名中國大陸、2名越南籍嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）



據了解，該詐騙集團主要從事博弈詐騙，將機房設置在印尼，但實際上卻誆騙台灣、中國大陸籍被害人，吸引被害人進入賭博網站下注，還保證「穩贏」，等被害人贏錢後先以各種理由不出金，最後再封鎖賭客。

刑事局表示，其中1個機房內，發現有台灣的銀行帳戶，發現該帳戶有4名被害人轉帳紀錄，另外從對帳單估計，該詐騙集團每個月詐騙金額達2百萬，從8月至10月，恐詐騙民眾6百萬元。

▲印尼警方查獲博弈詐騙機房，估計3個月內就騙走6百萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局指出，國內投資詐騙案間不斷，且為了躲避警方追查，大部分集團也將機房設置在境外，刑事局也將透過駐外聯絡官與境外執法單位合作，避免更多台灣人遭詐騙集團荼毒。

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