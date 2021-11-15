換臉太惡劣！《這群人》告小玉妨害名譽　刑事局：筆錄約1小時

▲鄭茵聲走鐘獎道歉率團道歉，提前離席到刑事局怒告小玉。（圖／翻攝自木星IG、YouTube／上班不要看 NSFW）

記者張君豪／台北報導

台灣年度網紅盛典「走鍾獎」在13日晚間舉行，其中網紅團體《這群人》不僅盛裝打扮出席、也受邀擔任評審、頒獎人，沒想到頒獎前鄭茵聲率團員道歉並提前離開頒獎直播現場：「因為我跟木星要代替全場的女性去告一個人。」刑事局15日證實，鄭茵聲和木星針對「換臉案」提告小玉妨害名譽。

「走鍾獎」在台灣網路擁有一定程度收視，輪到《這群人》上台頒獎時，鄭茵聲率團隊對觀眾致歉，「要先跟大家道歉、因為我們七缺一就算了，等等還會在缺二、缺我跟木星。」

▲鄭茵聲與木星13日晚間到刑事局怒告小玉，並在刑事局內偵防中心外牆合影。（圖／翻攝自木星IG、YouTube／上班不要看 NSFW）

鄭茵聲解釋：「因為我跟木星要替全場女性去告一個人、所以在這邊很抱歉」，雖然鄭茵聲當場並未說明要告誰，但已讓廣大網友聯想到應該是日前鬧得沸沸湯湯「小玉換臉A片事件」，事後木星也曬出和鄭茵聲現身刑事局的照片證實提告「說到做到」。

對此刑事局證實，13日晚間8時許鄭茵聲和木星在經紀人陪同下，到刑事局外勤隊報案提告小玉妨害名譽，由承辦小玉deepfake換臉A片案的承辦人專責製作筆錄，警詢筆錄製作過程約1個小時；但警方認為事涉女網紅個人隱私、並不願額外發表意見。

刑事局指出、小玉後製換臉A片影響到社會各階層引發高度關注，警方逮捕小玉後也發文給包含YouTube、twitter等社群平台，希望平台業者能下架小玉營利所上傳的部分換臉A片樣本，以免造成女被害人二度傷害，目前上述平台均已關閉相關販售換臉A片的帳號，檢警希望藉此遏阻換臉A片持續擴散，並允諾積極掃蕩類似後製換臉A片業者。

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