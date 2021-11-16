國道惡霸！貨櫃車逼車硬切一路追　影像PO網駕駛慘了

記者張君豪／台北報導

一曾姓駕駛11月15日上午8點多，開著自小客車從汐止交流道進入國道1號往北行駛，在北向7公里行經五堵路段時行駛在外側車道，內側一部貨櫃車疑似因安全間隔距離不足，想要強行變換至外側車道不成，曾男見狀放慢車速且變換至內側，雖讓貨櫃車超越，但貨櫃車駕駛竟心生不滿，而開始一連串惡意逼車行為。

▲貨櫃車駕駛惡意逼車，遭民眾PO上網檢舉，遭警方致單告發數罪併依觸犯公共危險罪嫌傳喚。（圖／記者張君豪翻攝）

根據曾姓駕駛行車紀錄器顯示，貨櫃車駕駛數度阻擋曾男車輛，並有驟然減速之行為，曾男為避免衝突，曾加速超越該部貨櫃車，一路行駛至北向2.6公里接近八堵交流道時，曾男車輛行駛在外側車道，該部貨櫃車又從後方追上，居然又從內側車道突然變換至外側車道，未保持安全間隔距離，致曾男車輛被迫閃避至外側路肩。

曾男事後將整個逼車過程行車紀錄器貼上網，國道警方發現貼文後，立即私訊曾男請其提出檢舉，曾男表示已就近向汐止派出所提出檢舉，國道警察第一大隊據此展開偵辦。

經國道警檢視逼車過程過程，貨櫃車前段逼車行為已違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。可處新臺幣6千元以上，2萬4千元以下罰鍰；另依該條例第43條第4項規定，並吊扣該車牌照6個月，接受道路交通安全講習。

另外貨櫃車後段於八堵交流道前，變換車道未保持安全間隔之行為，已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款未依規定變換車道，處罰新臺幣3千元以上，6千元以下罰鍰；另大型車除超車得使用與外側車道相臨之車道外，應行駛外側車道，該部貨櫃車沿途非超車時行駛內車道，已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第3款未依規定行駛車道，本大隊均已依法製單舉發。

另貨櫃車惡劣逼車行徑，已涉及公共危險及強制罪嫌，國道警方將通知駕駛人到案說明，於偵辦後移送法辦。警方指出，惡意逼車容易造成自身及用路人極大危險，國道警察將增派偵防車，以不定時巡邏方式蒐證，遏止惡意逼車不法行為。

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