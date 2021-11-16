春節集檢所分流「2階段」預約！明起開放12／14~12／31入住者訂房

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

因應春節會有大批旅客入境，中央流行疫情指揮中心放寬完整接種2劑疫苗者可用「7+7+7」檢疫方案，並開放集中檢疫所提供住宿。指揮中心發言人莊人祥今（16）表示，將分流兩階段預約，如果是今年入住者明天10點開放線上訂房，至於入住時間跨及明年者（12/14～2/5入住者），則於11/23（二）上午10點開放預約。

指揮中心日前公布春節檢疫「7+7+7」鬆綁方案，入境者需打過2劑疫苗滿14天方可申請，指揮中心也開放集中檢疫所供「7+7+7」專案預約，自110年12月14日至111年2月14日共收6梯次，每梯次提供3600間客房，服務量能高達2萬1600人，17日起就可開放民眾預約訂房。

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莊人祥表示，春節專案集中檢疫所分流預約，明起上午10點開放「12/14～12/31入住者」線上訂房及刷卡，11/23（二）上午10點開放全時段「12/14～2/5入住者」線上訂房及刷卡。

莊人祥日前也提到，集檢所收費標準為每人每日新台幣1500元，訂房未入住無法退款，期滿後無法續住，也無法更換住宿日期、房間。

▲▼集檢所春節專案總論、預約級入住流程、預約注意事項。（圖／指揮中心提供）

▲集檢所春節專案總論、預約級入住流程、預約注意事項。（圖／指揮中心提供）

【補充說明】

集中檢疫所「春節專案」

11/17（三）10am 開放『12/14～12/31入住者』線上訂房及刷卡。

11/23（二）10am開放全時段

『12/14～2/5入住者』線上訂房及刷卡