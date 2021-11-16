虐殺17歲檳榔西施後焚屍！狠情侶逃22年不但輕判更逆轉獲免賠

▲17歲檳榔西施最後慘遭殺害、焚屍，兇手二審不但獲得輕判，甚至可能不用賠償。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市17歲林姓少女23年前獨自到桃園檳榔攤工作，卻遭老闆和友人虐死焚屍，美貌少女變成一具焦屍。案件沉冤21年，前年因證人檢舉才偵破，警方逮捕3名凶手，一審雖然重判無期徒刑，但二審卻改輕判14年多；另外求償部分，一審判決3人須連帶賠償177萬餘元，但高院二審16日卻逆轉改判免賠償。可上訴。

本案發生於1998年底，當時在桃園縣平鎮的郊區，發現一具燒得焦黑的女屍，因現場沒有監視器，屍體身上和附近都找不到證件，也沒有家屬出面指認，全案陷入膠著，檢警只能採DNA建檔後，以無名屍下葬。不過案情到了2019年出現轉機，有秘密證人出面指認，警方循線找到林女家屬比對DNA，證實無名屍就是林姓少女，重啟偵辦。

檢警認為，當時少女獨自到桃園生活，在當時為現役軍人的潘子鑑（42歲）等人合夥經營的檳榔攤工作，1998年12月間，潘男懷疑少女私吞收款、還檢舉他吸毒，夥同潘男當時的女友陳諭詩（43歲）等3人，拘禁少女、剃光頭凌虐，最後以毛巾絞死，棄屍八德區草叢，再載到平鎮郊區焚屍滅跡。警方循線逮捕潘男、陳女，以及當時參與犯案的另名女子小英（化名），另有主謀吳昶弘（41歲）在逃。

刑事部分，潘男、陳女一審均遭重判無期徒刑，但二審高等法院審理後，改輕判2人均有期徒刑14年6月；另外共犯小英二審也獲輕判14年8月。死者父親另外提出民事訴訟求償，一審判決潘男等3人須連帶賠償177萬餘元。

但民事求償部分上訴二審後，卻出現逆轉判決。潘男等人於一審審理時，未提出時效抗辯，直到二審才提出；而高院審酌後，認為潘男等人於1988年12月間共同殺害死者而為侵權行為，但家屬直到去年9月才起訴求償，距侵權行為時起已逾21年，超過《民法》侵權行為所定10年之最長時效期間，請求權時效已完成，故改判決不用賠償。本案仍可上訴。