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社會 社會焦點 保障人權

家暴夫竟為這原因又當街砍妻！被逮還辯砍人是「抱著滾來滾去」

▲▼刀子,謀殺,兇殺,暴力。（圖／pixabay）


▲為了妻子不煎蘿蔔糕，男子持刀砍殺。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣有9次家暴記錄的張姓男子，收到法院的家暴保護令後，心生不滿。他在凌晨3點多衝進妻子開設的早餐店，要求妻子「煎蘿蔔糕」給他，妻子拒絕，男子竟抽出預藏的菜刀，揮砍妻子，妻子經路人送醫後撿回一命。男子遭起訴後，法院審理時他還否認有殺人意圖，辯稱「抱著滾來滾去」才割傷妻子。最高法院審理後，將男子判刑8年定讞。

判決指出，領有中度身心障礙證明的張男（73歲），竟能多次對郭姓妻子家暴，郭女於去年4月間，向新竹地院聲請核發家暴保護令核准。張男收到保護令後，心生不滿，於7月底預藏刀刃長25公分的菜刀，到郭女開設的早餐店前等候。凌晨3點半，郭女拉開鐵門開始準備營業，張男隨即上前要求郭女煎蘿蔔糕，郭女拒絕。

張男趁機抽出菜刀，朝郭女左側臉頰、頸部揮砍，郭女雙手奮力抓住張男持刀的手腕，但張男還是揮砍到郭女胸腹部，雙雙跌坐在地，郭女持續遭到砍殺，手腳都是鮮血。晨運的路人看到後，趕緊上前來搶走菜刀，張男趁隙逃逸。郭女送醫後撿回一命，但手腳也都留下後遺症。警方循線逮捕張男，檢方依照「家暴殺人未遂」提起公訴。

一審法院審理後，將張男判刑9年。案經上訴，二審高等法院審理時，張男否認具有殺人故意，辯稱自己當時跟妻子是「在地上抱著滾來滾去」，就造成妻子受傷；另外律師也說，張男的目的只是要生活費，當時張男揮砍頸部力道不大，只是2人身高的相對位置，高舉剛好是在郭女頸部，才會誤以為要砍脖子。律師強調，張男老邁無力，郭女力氣也不大，所以雙方才會在地上纏鬥4分鐘，沒有致死故意。

但高院勘驗被害人傷勢，她全身多處嚴重刀傷，傷口長度左小腿達25公分、左大腿20公分、左胸腹40公分，高院認為足見張男下手時確有殺妻意圖。此外，高院勘驗案發監視器光碟時，張男更說「我就是給她抱著，滾來滾去，怎麼傷的我也不曉得」，高院認為他毫無悔意，但考量他年邁、又領有身心障礙證明，因此改判有期徒刑8年。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

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