　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

39歲保全捅死賓士車主…殺人後怒喊「有輛車了不起」　衝突影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

廣州市天河區天環廣場近日驚傳一起血腥命案，在該廣場停車場出入口，一輛賓士車疑似進入停車場時速度過快，引發保全不滿。當時，該保全猛拍車窗玻璃，之後更一怒之下把下車理論的車主捅傷致死。據悉，兇手殺人後還叫囂，「有輛車了不起嗎？」

據《楚天都市報》報導，網傳影片顯示，天環廣場停車場入口處停著一輛賓士車，一名女子抱著一名躺在地上的男子，與一名身穿保全制服的男子對峙，旁邊有其他保全正在拉開兩人。

▲▼保全捅死賓士車主。（圖／翻攝自微博）

▲保全捅死賓士車主。（圖／翻攝自微博）

行兇保全指著女子說，「有輛車了不起嗎？」女子回應，「你幹嘛拿刀啊！」保安又說，「妳要撞我我肯定要拍啊！」女子喊道，「我哪裡撞你！」有知情網友稱，事件起因是因車輛進入停車場速度過快，保全不滿，猛拍車窗玻璃，男子下車理論時被捅，女子隨後下車抱住男子與保全對峙。

廣州天河公安通報指出，11月13日19時許，天河路一停車場出入口發生因停車場管理糾紛而引發的故意傷害案件，39歲劉姓傷者經搶救無效死亡，39歲的犯罪嫌疑人華姓男子已經被警方控制，案件正在進一步偵辦中。

▲▼保全捅死賓士車主。（圖／翻攝自微博）

天環廣場則於14日發布公告稱，商場對該故意傷害事件感到震驚和痛心，該案件正在偵辦中，詳細情況以公安機關公布為準，商場對遇害者家屬表示最誠摯的問候，並將盡快與之協商提供幫助及後續事宜的處理，同時，商場嚴厲譴責暴力行為，將配合警方進一步規範安保工作。

14日下午，事發商場的公關代表回應，傷人致死的保全為外聘人員，此前負責測溫及防疫工作，悲劇的發生「懷疑是因為測溫問題產生摩擦」。

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
李明依開頸椎「多花23萬」怒槓健保署　院方打臉
爆紅法鬥「身體抖2下去世」　姐淚：連叫都沒有
滴妹被抓包「開箱盜版商品」！　道歉認了
台中4煞狂砸賓士！跳車頂全景天窗猛敲　網驚：全民瘋球棒
快訊／高雄國賓將熄燈！　確定重建新大樓
陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答
台中服飾店遭砸潑漆！　單親媽哭求：誰來保護我們
祖孫遭輾斃！爸替1歲女兒蓋衣物「遮破碎身軀」　最後一面鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸統計局：停滯性通膨是「表象」　受短期衝擊因素所造成

陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答：堅持一中原則

習拜視訊會16日上午登場　陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

香港導盲拉拉「被丟下鐵軌」引眾怒！導盲犬服務中心：在訓練狗狗

北交所首日10支新股大漲　餘股多數下跌...德瑞鋰電漲18.23%居首

39歲保全捅死賓士車主…殺人後怒喊「有輛車了不起」　衝突影片曝

陸PPI與CPI剪刀差再擴大　統計局：保供穩價措施效果逐步顯現

陸自然資源部：研究「兩岸融合發展重大交通設施」納入規劃

5歲男童罹白血病「治療超痛苦」　笑問媽媽：死了是什麼樣子？

1杯110元！　陸「高鐵奶茶」日售3000杯...網吐槽：口感一般

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

陸統計局：停滯性通膨是「表象」　受短期衝擊因素所造成

陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答：堅持一中原則

習拜視訊會16日上午登場　陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

香港導盲拉拉「被丟下鐵軌」引眾怒！導盲犬服務中心：在訓練狗狗

北交所首日10支新股大漲　餘股多數下跌...德瑞鋰電漲18.23%居首

39歲保全捅死賓士車主…殺人後怒喊「有輛車了不起」　衝突影片曝

陸PPI與CPI剪刀差再擴大　統計局：保供穩價措施效果逐步顯現

陸自然資源部：研究「兩岸融合發展重大交通設施」納入規劃

5歲男童罹白血病「治療超痛苦」　笑問媽媽：死了是什麼樣子？

1杯110元！　陸「高鐵奶茶」日售3000杯...網吐槽：口感一般

史詩級崩盤來了！傳奇投資人怒轟聯準會：對通膨裝瞎

天使哈士奇排隊等刷牙　見同伴離開「自動遞補」媽笑：你刷過了

中信盃黑豹旗／磐石左投林保佑對西苑2K最速127　可惜抽筋退場

日月光獲道瓊永續指數半導體業最高分　連續六年同產業分數第一

Jennie露肚裝好貼藏不住窈窕曲線　Lisa不畏撞衫也拼了

卡達機場逼女乘客「接受侵入性檢查」　受害者擬提告

兒童便秘怎麼辦？　北榮桃園分院醫師為家長解憂

王瞳剪俏麗短髮客串師父轉世　演聽障芭蕾舞師學手語

40歲費德勒術後復原不及　教練曝不太可能參加明年澳網

補習班老師遭控打學童　屏東縣府：查處屬實最重罰60萬

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

好兄弟突病危！9男「花光存款」讓他治療

「相戀10年陪你結婚」伴郎揭驚人真相

19歲嫩妹遭外送員殘忍殺害！竟因一杯奶茶

羊肉店老闆偷「加料」！3客人被驗出吸毒反應

尪死在小三家　人妻甩公公一巴掌

19歲正妹遭外送員割喉亡！起因竟是一杯奶茶

直播主「試睡凶宅」24小時後拍賣 每坪20.65萬引5萬人圍觀仍流標

18歲網紅每天健身吃20顆雞蛋　雙腿硬梆梆嚇就醫原因曝

外送員不爽餐點送進社區　一路當球踢

北京證交所今開市！首日81支股票可交易

外交部記者會台灣成熱點　發言人連3答：堅持一中原則

亡妻屍骨被盜走　警一查已配冥婚他崩潰

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

在家做飯鐵鍋炒出龍捲風　網：小當家是你

更多熱門

相關新聞

畫面曝！保全偷走潤泰千金PRADA包進電梯

畫面曝！保全偷走潤泰千金PRADA包進電梯

台灣身價逾千億富商潤泰集團總裁尹衍樑女兒尹崇恩驚爆住家保全竟成內鬼竊賊，遭到指控的許姓保全涉嫌將她暫時放在住家外鞋櫃上的名牌包偷走，包包裡有尹崇恩要用來支付裝潢費用的現金120萬元及手機等財物，轄區松山警方獲報後也迅速調閱監視器確定大樓許姓保全涉案，但許男到案後堅決否認涉案，加上許姓保全在今年10月19日突然身亡，恐讓尹崇恩後續官司求償無門。

片缺料反成豪華車市翻盤契機？

片缺料反成豪華車市翻盤契機？

BMW總裁直言特斯拉不是豪華品牌

BMW總裁直言特斯拉不是豪華品牌

快訊／台南賓士車連撞分隔島車毀漏油

快訊／台南賓士車連撞分隔島車毀漏油

疑膠帶封口鼻弒母　失業男投河輕生

疑膠帶封口鼻弒母　失業男投河輕生

關鍵字：

保全賓士殺人

讀者迴響

熱門新聞

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

國家級邊緣人連5天免費喝手搖杯

沐浴乳標錯價2包19元　老董認賠200萬被讚爆

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

即／北市砂石車撞機車！　騎士、乘客遭輾斃

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面