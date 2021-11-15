39歲保全捅死賓士車主…殺人後怒喊「有輛車了不起」　衝突影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

廣州市天河區天環廣場近日驚傳一起血腥命案，在該廣場停車場出入口，一輛賓士車疑似進入停車場時速度過快，引發保全不滿。當時，該保全猛拍車窗玻璃，之後更一怒之下把下車理論的車主捅傷致死。據悉，兇手殺人後還叫囂，「有輛車了不起嗎？」

據《楚天都市報》報導，網傳影片顯示，天環廣場停車場入口處停著一輛賓士車，一名女子抱著一名躺在地上的男子，與一名身穿保全制服的男子對峙，旁邊有其他保全正在拉開兩人。

▲保全捅死賓士車主。（圖／翻攝自微博）

行兇保全指著女子說，「有輛車了不起嗎？」女子回應，「你幹嘛拿刀啊！」保安又說，「妳要撞我我肯定要拍啊！」女子喊道，「我哪裡撞你！」有知情網友稱，事件起因是因車輛進入停車場速度過快，保全不滿，猛拍車窗玻璃，男子下車理論時被捅，女子隨後下車抱住男子與保全對峙。



廣州天河公安通報指出，11月13日19時許，天河路一停車場出入口發生因停車場管理糾紛而引發的故意傷害案件，39歲劉姓傷者經搶救無效死亡，39歲的犯罪嫌疑人華姓男子已經被警方控制，案件正在進一步偵辦中。

天環廣場則於14日發布公告稱，商場對該故意傷害事件感到震驚和痛心，該案件正在偵辦中，詳細情況以公安機關公布為準，商場對遇害者家屬表示最誠摯的問候，並將盡快與之協商提供幫助及後續事宜的處理，同時，商場嚴厲譴責暴力行為，將配合警方進一步規範安保工作。

14日下午，事發商場的公關代表回應，傷人致死的保全為外聘人員，此前負責測溫及防疫工作，悲劇的發生「懷疑是因為測溫問題產生摩擦」。