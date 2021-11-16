一句「愛你」男大生猴急變性侵　1原因獲減刑仍要坐牢1年8月

記者黃翊婷／綜合報導

仍在就讀大學的陳姓男大生透過網路交友軟體認識女網友美美（化名），並以「寶貝」稱呼對方，本以為是兩情相悅，沒想到只是自己誤解，最後反挨告性侵，被判處1年8個月，他不服提出上訴。高等法院認為，陳男雖然尚有可資憫恕之處，但原審量刑並無不妥，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

▲陳男與美美聊得很投緣，因而誤解雙方是兩情相悅。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，陳男透過網路交友軟體認識美美，卻在去年2月間於女方住所，不顧對方反抗性侵得逞1次，結果挨告妨害性自主，被新北地院依強制性交罪判處1年8個月有期徒刑。

陳男提出上訴，表示希望啟動修復式司法程序、從輕量刑並給予緩刑機會，案發當時他才19歲，男女間的交往經驗不多，因為缺乏對男女關係界線的認知才會犯錯，雖然有意調解，但美美拒絕見面，他也在庭訊時表明願意賠償50萬元、服120小時義務勞務；他目前仍是學生，利用課餘時間打工，因為女方仍餘悸猶存所以暫時無法取得原諒，導致他得中斷學業入獄，有違修復式司法理念。

高等法院合議庭重新檢視雙方證據，發現兩人在保持聯絡期間對話親暱，美美曾傳送「錢錢賺飽飽，養我」、「愛你唷（貼圖）」、「適合當老公」、「害羞個屁啊，都夫妻了」、「這樣每次都被你吃掉」等訊息，陳男也回覆「確定愛我嗎」、「我們結婚吧」、「妳以後可以睡我家啊」等訊息，可見兩人關係密切，且男方已經對女方產生情愫，進而未能克制己身情慾導致犯罪。

▲美美指控遭陳男性侵，事後表明不願意調解，並透過電話請求法官從重量刑。

合議庭認為，陳男雖然沒有前科，但至今未取得美美諒解，因此不宜宣告緩刑；另外，女方已經表明不同意調解，也沒有聲請修復式司法程序，本案既然沒有獲得雙方聲請，自然無從依《刑事訴訟法》第271條之4規定轉介進行修復。

至於量刑的部分，原審考量到陳男並未使用凶器或暴力、脅迫等方式逼迫美美，手段相較於慣性型侵害犯罪型態為輕，縱使以強制性交罪的最低刑度量處有期徒刑3年，仍嫌過重，且尚有可資憫恕之處，於是依《刑法》第59條規定減輕其刑。

合議庭指出，原審量刑時已另依《刑法》第57條規定以行為人之責任為基礎，並於理由內說明審酌該條所列情狀後的量刑事由，沒有明顯違反罪刑相當原則之濫用權限情形，難認有何量刑過重之處，最終裁定駁回陳男的上訴，全案仍可上訴。