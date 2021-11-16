　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一句「愛你」男大生猴急變性侵　1原因獲減刑仍要坐牢1年8月

記者黃翊婷／綜合報導

仍在就讀大學的陳姓男大生透過網路交友軟體認識女網友美美（化名），並以「寶貝」稱呼對方，本以為是兩情相悅，沒想到只是自己誤解，最後反挨告性侵，被判處1年8個月，他不服提出上訴。高等法院認為，陳男雖然尚有可資憫恕之處，但原審量刑並無不妥，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

▲▼示意圖,手機,使用,吵架,夫妻,情侶,家庭,疫情,聯繫,工作（示意圖／123RF）

▲陳男與美美聊得很投緣，因而誤解雙方是兩情相悅。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，陳男透過網路交友軟體認識美美，卻在去年2月間於女方住所，不顧對方反抗性侵得逞1次，結果挨告妨害性自主，被新北地院依強制性交罪判處1年8個月有期徒刑。

陳男提出上訴，表示希望啟動修復式司法程序、從輕量刑並給予緩刑機會，案發當時他才19歲，男女間的交往經驗不多，因為缺乏對男女關係界線的認知才會犯錯，雖然有意調解，但美美拒絕見面，他也在庭訊時表明願意賠償50萬元、服120小時義務勞務；他目前仍是學生，利用課餘時間打工，因為女方仍餘悸猶存所以暫時無法取得原諒，導致他得中斷學業入獄，有違修復式司法理念。

高等法院合議庭重新檢視雙方證據，發現兩人在保持聯絡期間對話親暱，美美曾傳送「錢錢賺飽飽，養我」、「愛你唷（貼圖）」、「適合當老公」、「害羞個屁啊，都夫妻了」、「這樣每次都被你吃掉」等訊息，陳男也回覆「確定愛我嗎」、「我們結婚吧」、「妳以後可以睡我家啊」等訊息，可見兩人關係密切，且男方已經對女方產生情愫，進而未能克制己身情慾導致犯罪。

▲▼示意圖,暴力,犯罪,性侵,霸凌,恐懼,害怕,毆打,吵架,孤單,絕望（示意圖／123RF）

▲美美指控遭陳男性侵，事後表明不願意調解，並透過電話請求法官從重量刑。

合議庭認為，陳男雖然沒有前科，但至今未取得美美諒解，因此不宜宣告緩刑；另外，女方已經表明不同意調解，也沒有聲請修復式司法程序，本案既然沒有獲得雙方聲請，自然無從依《刑事訴訟法》第271條之4規定轉介進行修復。

至於量刑的部分，原審考量到陳男並未使用凶器或暴力、脅迫等方式逼迫美美，手段相較於慣性型侵害犯罪型態為輕，縱使以強制性交罪的最低刑度量處有期徒刑3年，仍嫌過重，且尚有可資憫恕之處，於是依《刑法》第59條規定減輕其刑。

合議庭指出，原審量刑時已另依《刑法》第57條規定以行為人之責任為基礎，並於理由內說明審酌該條所列情狀後的量刑事由，沒有明顯違反罪刑相當原則之濫用權限情形，難認有何量刑過重之處，最終裁定駁回陳男的上訴，全案仍可上訴。

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
想出國玩了？　前台大醫喊「等等」先撐過這時間
2傘兵空中相撞驚悚影片曝！　5秒急墜35公尺1死1重傷
女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹手法曝！不法獲利200萬
這4生肖「明年運勢超差」　破財、病痛一直來
《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星1年！直擊深夜約會　藏愛SO

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

綁架分屍女總經理　嫌貼紙條「彰哥車直開，大流通超市前等」

一句「愛你」男大生猴急變性侵　1原因獲減刑仍要坐牢1年8月

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹手法曝！不法獲利200萬

砸46萬免坐移民監　直擊業者違法賣外國「正版護照」

瑪莎惡少牽連百億下注1夜蒸發　組頭曝全台博奕主氣炸內幕

遺書留教室課桌　台中國一女「上課鐘響後」墜樓亡

酒店終於開了！長腿妹秀「小黃卡」搶先復工　警臨檢防疫措施堵破口

汐止男開共享汽車閃貓失控　橫衝路邊機車格「撞爛7車」

男爬南港山墜落亡！2號「魔王崖壁」近90度垂直　市府剪繩也沒用

虎尾「議員兒」下車就被開槍！KTV鬥毆頭縫8針　爸爸嘆：他去勸和

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

綁架分屍女總經理　嫌貼紙條「彰哥車直開，大流通超市前等」

一句「愛你」男大生猴急變性侵　1原因獲減刑仍要坐牢1年8月

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹手法曝！不法獲利200萬

砸46萬免坐移民監　直擊業者違法賣外國「正版護照」

瑪莎惡少牽連百億下注1夜蒸發　組頭曝全台博奕主氣炸內幕

遺書留教室課桌　台中國一女「上課鐘響後」墜樓亡

酒店終於開了！長腿妹秀「小黃卡」搶先復工　警臨檢防疫措施堵破口

汐止男開共享汽車閃貓失控　橫衝路邊機車格「撞爛7車」

男爬南港山墜落亡！2號「魔王崖壁」近90度垂直　市府剪繩也沒用

虎尾「議員兒」下車就被開槍！KTV鬥毆頭縫8針　爸爸嘆：他去勸和

好市多停車場公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻：繳會費幹嘛

開箱彰化最新豪華露營！全台最大「清水那方」　1泊3食每人2400起

想出國玩了？　前台大醫喊「等等」先撐過這時間

18歲急著買機車！他抱怨表弟「新車沒到手就想大改」網嘆：會後悔

王溢正拚千局里程碑　吳俊杰尋求一軍首勝

2傘兵空中相撞驚悚影片曝！　5秒急墜35公尺1死1重傷

《魷魚遊戲》反映南韓社會黑暗面　家庭負債大過GDP全球唯一

福原愛事業版圖擴大…出任球隊社外董事！　江宏傑曾是球隊隊員

美科羅拉多州高中附近公園驚傳槍擊　「至少30聲槍響」6學生送醫

綁架分屍女總經理　嫌貼紙條「彰哥車直開，大流通超市前等」

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

社會熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

雪碧勾人夫產女　正宮決戰小三結果將出爐

台中單親媽服飾店遭砸潑漆　怒喊：誰來保護我們

張敦量自稱「量寶寶」　同學爆：從小帶頭打人

張敦量經營博弈　他爆料加盟內幕

快訊／瑪莎惡少「2580博弈」首腦5人125萬元交保

虎尾KTV鬥毆「議員兒」涉案！爸爸嘆：他去勸和

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

遺書留教室課桌　台中國一女墜樓亡

16歲少年偷媽信用卡租車！自撞翻車送醫

狂刺茶店妹2刀　男入獄前跳樓亡

高乘載車道被罰龜速　法官更審解惑

1歲孫女奶嘴還掛身上！嬤孫雙亡遺體送殯儀館相驗

更多熱門

相關新聞

18歲女大生慘死列車上　恐遭輪流硬上

18歲女大生慘死列車上　恐遭輪流硬上

印度古吉拉特邦一名18歲女大生在當地一間非政府組織（NGO）上班，但到了4日這天，她卻被發現陳屍在列車上。警方14日表示，懷疑死者生前搭乘列車返家時遭到集體性侵，因為在她的日記中有寫到曾被2名男子綁架，且在蒙上雙眼的狀態下被帶往一處偏僻地區。

逃離色公公　少女逃家慘被4百人性侵

逃離色公公　少女逃家慘被4百人性侵

狼運將性侵2女　重判11年半定讞

狼運將性侵2女　重判11年半定讞

八里左岸隨機性侵　3天內強拖2正妹進草叢

八里左岸隨機性侵　3天內強拖2正妹進草叢

15歲女全裸陳屍森林　19歲表哥被捕

15歲女全裸陳屍森林　19歲表哥被捕

關鍵字：

高等法院性侵妨害性自主

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

老公躲廁所看片片　遭「蘋果1功能」出賣！

22歲男偶像認愛經紀人：不想遇粉絲再被甩開手

大腸癌「從耳朵和臉」能看出！他冒燒焦色已第三期

星巴克11／15「連續7天」買1送1

「冒出這5種痣」致死率超高！調查：71%長在肢端

雪碧勾人夫產女　正宮決戰小三結果將出爐

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面