爆顏清標打電話封名嘴口　周玉蔻嗆「是大哥放馬過來」：我等你

▲顏清標、周玉蔻。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人周玉蔻接連指控大甲鎮瀾宮董事長顏清標一家，她今（15日）再爆料顏清標打電話施壓名嘴，還嗆他是「老冬瓜底迪」、「是大哥，你顏清標就放馬過來上節目、公開直播！周玉蔻等你！」

周玉蔻近來槓上顏家，接連指控顏清標霸佔鎮瀾宮董事長一職、與顏家選舉要穿防彈衣、顏清標欠6千萬長達10年不還，其中一名債主是沙鹿鎮長陳孟森，此外，欠債1.8億還霸佔法拍屋當服務處，而根據財產申報，顏清標土地年年減少，顏寬恒土地卻一直增加。

面對周玉蔻的指控，顏清標隱忍幾日後，於日前親上火線解釋原委。顏清標表示，曾與林敏榮、張文儀、陳孟森合夥經營建設公司，他擔任副董事長職務，張文儀任董事長、林敏榮當總經理，陳孟森任鎮長，因為不能具名投資，所以是隱名股東，然而，投資事業有賺有賠，林敏榮後來告知公司賠錢需要融資，他們知道他名下土地沒借錢，希望拿他的土地擔保融資，後來公司破產，作保的土地被拍賣用來還錢，顏寬恒不忍爸爸土地被拍賣，才籌錢把土地一筆一筆標回來。

顏清標更喊出「顏家不畏戰、不懼戰，接受挑戰」，顏寬恒也委託律師提告。對此，周玉蔻下戰帖，要顏清標來上她的節目與她直球對決；此外，她也重提15年前被顏清標控告一事，嗆顏寬恒「你告啊！」，顏家潘朵拉的盒子將打開。

周玉蔻今（15日）在臉書再喊話顏清標，有空打電話給媒體人、名嘴施壓，企圖封口消音，居然沒空與蔻蔻姐一對一上電視說清楚外界對家族的質疑，不是不畏戰、不懼戰，接受挑戰嗎？到現在還在幹私下打電話討人情、警告兼收買的老套？「時代變了啦！是大哥，你顏清標就放馬過來上節目、公開直播！周玉蔻等你！」