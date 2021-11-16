柯文哲批高端混打實為重打　陳時中認了：他講的有道理

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，施打新冠肺炎高端疫苗者，若有就學等原因需要出國，可混打AZ、BNT或莫德納，台北市長柯文哲認為，這就是「重打」，因為高端不被國際社會承認。對此，衛福部長陳時中16日表示，他講的也有道理，台灣在疫苗上本來就有困難。

行政院長蘇貞昌今天上午率領相關部會赴立法院，繼續進行施政總質詢。陳時中會前受訪時表示，「我想講的也有他的道理在，不過在整體疫苗上面，本來就有我們的困難，我們要積極溝通」。

國內新冠肺炎疫苗持續接種，指揮中心預計16日說明第15輪疫苗預約時程、施打疫苗廠牌及混打規劃，陳時中說明，劑量的部分還要再精算過，因為到第15輪其實都已經全部開放，所以只要符合疫苗所要求的年齡，基本上都可以施打。

另外，《亞洲周刊》15日在臉書指出，按照國際標準，出國需打2劑國際認可疫苗；接種高端疫苗者，則需另外打2劑國際認可疫苗，並開酸綠營成功化「2」為「0」，「可以幫蔡英文政府申請競逐諾貝爾數學獎」。

對此，陳時中則說，「我想這未免也太酸了一點，諾貝爾獎也不是那麼容易可以得到」，高端疫苗是蛋白質疫苗，英國對於從國外回國的人，如果是打次蛋白疫苗，也允許再打其他相關疫苗，都是以打兩劑為基本要求。

陳時中也說，至於美國的情況，政府也會經過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的專業討論，「這也是一個變通的方法，並不是全部打高端的人都一定要打兩劑，要視實際需要再來打」。