柯文哲再轟高端混打　別讓國產疫苗變笑話、人民變成工具人

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心12號宣布，接種高端疫苗的民眾，如果要出國，可以混打國際上認可的AZ、BNT、或莫德納。對此，台北市長柯文哲晚間在臉書抨擊，疫苗施打是公眾政策、不是在包廂裡飲宴的個人行為。民進黨政府不要讓國產疫苗變成笑話，「不要把信賴你的人民，當作為政府解套的工具人！」

柯文哲下午在議會備詢時指出，高端拿不到世界衛生組織（WHO）緊急使用清單是早就知道的事，「這事情早在一年前，我就預測一定是這樣，沒辦法！」世界強權有獲得認證的疫苗，想想看剛好是哪幾個國家，中國、美國、英國、俄羅斯和德國，這就是強權在決定市場，台灣就是拿不到WHO認證，這是本來就能預測到的事情。

對於議員潘懷宗詢問，這樣到底是「混打」還是「重打」？柯文哲直言，「重打了啦！因為它（高端）不被國際社會承認。」

柯文哲指出，當外界擔心國際間追打第3劑都要隔半年以上，高端卻是打完28天就能打，會不會增加副作用？指揮中心發言人莊人祥卻只用有經過ACIP（傳染病防治諮詢會預防接種組）委員討論輕輕帶過，說副作用應該是較輕微的發燒、頭痛症狀，其他「不得而知」。

柯文哲表示，自己身為一個醫生，認為指揮中心的說法完全不負責任，國際上六月份就開放多種疫苗混打，指揮中心為何拖到現在？是不是在為高端護航？請問有沒有臨床試驗、專家會議可以證明混打高端可以產生更高效價的中和抗體？有沒有重打間隔的安全評估報告？

柯文哲指出，如果都沒有，指揮中心就請大大方方的承認這不是混打而是重打；不是因為高端量不夠不得不然、而是人民因為信賴政府政策卻被限制了人身自由，不得不再挨兩針，「未來要是因此產生不良反應，請中央政府像高端沒過三期試驗就下單一樣爽快買單。」

對於疫苗施打政策，柯文哲表示，這是公眾政策、不是在包廂裡飲宴的個人行為。民進黨政府不要讓國產疫苗變成笑話，「不要把信賴你的人民，當作為政府解套的工具人！」

對於高端混打，莊人祥表示，高端目前正在其他國家做三期臨床試驗，這需要時間，但目前有些國家入境有其它要求，導致打高端民眾雖然完整接種可能仍無法入境，所以現在是針對已經打一劑或兩劑高端疫苗民眾，加打其他的國際認證疫苗，目的只是要符合要入到其他國家需求。若要去的國家沒有像剛剛說的需求，事實上是不需要加打其他疫苗。

莊人祥指出，高端相關混打臨床試驗還在進行中，不過，專家認為高端是次單位蛋白疫苗，和其他mRNA、腺病毒載體疫苗機制不一樣，在間隔28天之後打，不會有不一樣的副作用。