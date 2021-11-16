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第15輪百萬人有望混打莫德納！ 3大QA秒懂你適合哪個組合

▲▼高端疫苗,台北長庚醫院團隊,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心承諾，新冠疫苗11月混打計畫「不會跳票」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

第14輪疫苗提供第一劑、第二劑的AZ與莫德納，及第二劑BNT施打，先前指揮中心承諾的「11月混打」計畫尚未施行。不過，發言人莊人祥強調，仍會維持11月上路「不會跳票」。究竟會開放莫德納、BNT或是兩者同時可混打，指揮中心也預計這兩日公布詳細規劃。而是否所有人都適合混打，醫師也提供評估準則讓大家參考。

根據推算，光是以11/12到貨的自購莫德納就有122.61萬劑，若再加上剩下的庫存，至少還有200萬劑；而BNT目前剩餘數量約為333萬劑，尚有400多萬人尚未打第二劑，若要先保留給這些人，兩款mRNA在第15輪提供民眾混打以莫德納可能性高一點，但到底是「AZ+莫德納」先開放或者「AZ+BNT」，有待指揮中心公布。

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究竟是否人人都能混打？衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬給出建議。醫師提到，以國際文獻顯示，混打比一般單純打同種疫苗的效果好，建議大家可在疫苗充足情況下進行混打。

Q1：混打疫苗效果真的比較好？

黃高彬指出， 目前新冠疫苗主要分成三大類，第一是mRNA疫苗，對於中和抗體的產生較好，另一種則是以病毒當載體疫苗，如：AZ，對T細胞免疫反應較好；另外則是次單位蛋白疫苗，像是高端及聯亞。原則上第一劑是施打AZ者，第二劑建議以mRNA疫苗，因為AZ對於T細胞免疫反應好，而中和抗體較差，第二劑若打mRNA，兩款就有「互補作用」。

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫師建議，可以年齡當作混打疫苗的選擇。（圖／記者林敬旻攝）

Q2：混打疫苗怎麼選？我要混打嗎？

黃高彬建議，假如要混打的民眾，可以年齡區分，30歲以下第二劑可選擇BNT，因為mRNA疫苗會有心肌炎和心包膜炎，大部分發生在30歲以下的年輕人，且BNT施打劑量是30微克、莫德納則是100微克，心肌炎發生比率來說，莫德納會是BNT的2倍；而30歲以上就可選擇莫德納

Q3：混打後有哪些注意事項、安全性沒問題嗎？

黃高彬說，mRNA疫苗的副作用通常會發生在第二劑，第一劑施打AZ後，若第二劑是選擇混打mRNA疫苗，等同是施打第一劑的mRNA，因此副作用問題也相對小，危險性反而低。

醫師表示，國外相關文獻與實際經驗來看，在疫苗數量充足的狀況下，建議大家可混打。

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