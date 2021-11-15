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打高端出國成「4劑戰士」！民眾怒轟白打了　公司：為第三期努力中

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲高端疫苗開放混打他牌疫苗，引發許多討論。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

指揮中心開放打高端民眾若有緊急出國需求，可另外接種AZ、BNT或莫德納疫苗，被民眾抱怨「白打了」，台北市長柯文哲更直言，這就是「重打」，因為高端不被國際社會承認。對此，高端則表示，目前正為疫苗國際認證努力中，並將持續更新國外的三期臨床試驗及國際認證進度。

指揮中心12日宣布，已接種一劑或兩劑高端疫苗民眾，如因入境他國需提交該國要求之COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種2劑AZ、莫德納、BNT等國際認證疫苗，但與最後一劑高端間隔需28天。有民眾就質疑，這與其說混打，不如說是重打，前面高端算是白打，而打高端民眾最多可能打到4劑疫苗，也被網友戲稱「4劑戰士」。

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▲▼ 高端 。（圖／資料照）

▲高端疫苗。（圖／資料照）

高端疫苗今（15）日指出，民眾接種基本2劑以外的加強劑疫苗，已成為全球共識。據了解，歐盟有多達75%成年人已接種疫苗，不過歐洲大陸現在卻面臨病例激增，即將重回疫情熱點的窘境，其中丹麥雖有88.3%成年人已接種疫苗，但從9月中的最低單日200例確診，到近幾天日增竟高達2300例，使得各國逐漸聚焦加強推廣疫苗。

其中，像是德國及奧地利將為所有完成第二劑接種滿6個月的民眾施打第三劑，而英國首相強生（Boris Johnson）上周也在推特上表示，該國已經施打1000多萬劑加強針。

▲▼疫苗,輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲歐洲多國正極力推動第三劑接種。（圖／路透）

針對各界質疑高端疫苗「不被國際社會承認」，高端也表示，旗下新冠疫苗參與世界衛生組織（WHO）團結疫苗第三期試驗，已在哥倫比亞、馬利及菲律賓收案超過4000位受試者；於巴拉圭進行的免疫橋接三期試驗也已完成全數收案。高端感謝支持國產疫苗及接種的民眾，公司現正為疫苗國際認證努力中，並將持續更新國外的三期臨床試驗及國際認證進度。

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