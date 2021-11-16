訂閱Disney+不怕沒人揪！南韓業者推「訂閱共享」服務　不再被倒團

▲Disney+於2021年11月登陸台灣。（圖／Disney+提供）

記者羅翊宬／編譯

南韓與台灣同樣於12日正式推出Disney+，各種OTT影視串流平台之間的競爭更加激烈，由於每個OTT平台都有各自獨家播映的節目，現在同時訂閱2個以上OTT平台早已是家常便飯，然而每個月收費往往超過1萬韓元（新台幣2、300元）以上，促使了「共享商機」的出現。

根據韓媒《朝鮮日報》，全球經歷新冠疫情之際，隨著各家OTT影視平台如雨後春筍般出現，收視族群選擇訂閱1個以上OTT平台已成必然之勢，為此南韓科技業就有數間新創公司推出「訂閱共享服務」，號稱最多可省下78%的訂閱費用，吸引超過10萬人加入其服務。

▲南韓新創產業推出「訂閱共享平台」服務。（圖／翻攝自linkid官網）

報導指出，這些南韓新創科技公司將顧客分為3至4人一組，顧客可選擇與其他人共享自己的帳戶、或是選擇加入接受共享他人的帳戶，共享服務平台透過違約金與保證金（押金）等政策，維護共享群組能有穩定的環境，免受時常更換密碼的困擾，同時每個月自動結算費用、完成扣款動作，而國內外各種OTT平台，如Netflix、Disney+、Apple TV、TVing、Wave，甚至就連微軟辦公室套件Microsoft 365都在服務範圍內。

以共享服務平台「Pickle Plus」為例，開設OTT平台訂閱帳戶的團長，只要在共享服務平台輸入帳號與密碼等資訊，並輸入訂閱該平台所使用的扣款銀行帳戶，則系統每個月會正確計算期訂閱費用，並向群組內的其他共享訂閱成員收取費用。

而若選擇加入其他使用者所開的帳戶之群組，則須選定欲觀看的OTT平台，接著輸入用來扣款的信用卡或金融卡，若完成配對會以推播告知，之後會每個月自動扣款。如此，既可以不用費盡心思在實際社交生活圈揪團、且也可以省去與陌生人共享帳戶時被「倒團」、或是無法按時向加入者收取平分訂閱費的困擾與風險。

▲加入定月共享服務平台，可以免去揪團的困擾。（圖／翻攝自Pickle Plus官網）

「Pickle Plus」目前已有超過10萬名用戶，目前號稱只要加入定月1個OTT平台，每月的費用只需3820韓元（近新台幣90元），不需使用者手動完成匯款動作，系統就會根據每個用戶所提供的金融信用卡資料，完成自動扣款與收款。

而另一共享服務平台「linkid」則是搭配Disney+上架推出3個月的優惠折扣活動，最多每月可以省下78%的費用。

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