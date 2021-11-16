　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

訂閱Disney+不怕沒人揪！南韓業者推「訂閱共享」服務　不再被倒團

▲Disney+將於2021年11月登陸台灣。（圖／Disney+提供）

▲Disney+於2021年11月登陸台灣。（圖／Disney+提供）

記者羅翊宬／編譯

南韓與台灣同樣於12日正式推出Disney+，各種OTT影視串流平台之間的競爭更加激烈，由於每個OTT平台都有各自獨家播映的節目，現在同時訂閱2個以上OTT平台早已是家常便飯，然而每個月收費往往超過1萬韓元（新台幣2、300元）以上，促使了「共享商機」的出現。

根據韓媒《朝鮮日報》，全球經歷新冠疫情之際，隨著各家OTT影視平台如雨後春筍般出現，收視族群選擇訂閱1個以上OTT平台已成必然之勢，為此南韓科技業就有數間新創公司推出「訂閱共享服務」，號稱最多可省下78%的訂閱費用，吸引超過10萬人加入其服務。

▲▼南韓新創產業推出「訂閱共享平台」服務。（圖／翻攝自linkid官網）

▲南韓新創產業推出「訂閱共享平台」服務。（圖／翻攝自linkid官網）

報導指出，這些南韓新創科技公司將顧客分為3至4人一組，顧客可選擇與其他人共享自己的帳戶、或是選擇加入接受共享他人的帳戶，共享服務平台透過違約金與保證金（押金）等政策，維護共享群組能有穩定的環境，免受時常更換密碼的困擾，同時每個月自動結算費用、完成扣款動作，而國內外各種OTT平台，如Netflix、Disney+、Apple TV、TVing、Wave，甚至就連微軟辦公室套件Microsoft 365都在服務範圍內。

以共享服務平台「Pickle Plus」為例，開設OTT平台訂閱帳戶的團長，只要在共享服務平台輸入帳號與密碼等資訊，並輸入訂閱該平台所使用的扣款銀行帳戶，則系統每個月會正確計算期訂閱費用，並向群組內的其他共享訂閱成員收取費用。

而若選擇加入其他使用者所開的帳戶之群組，則須選定欲觀看的OTT平台，接著輸入用來扣款的信用卡或金融卡，若完成配對會以推播告知，之後會每個月自動扣款。如此，既可以不用費盡心思在實際社交生活圈揪團、且也可以省去與陌生人共享帳戶時被「倒團」、或是無法按時向加入者收取平分訂閱費的困擾與風險。

▲▼加入定月共享服務平台，可以免去揪團的困擾。（圖／翻攝自Pickle Plus官網）

▲加入定月共享服務平台，可以免去揪團的困擾。（圖／翻攝自Pickle Plus官網）

「Pickle Plus」目前已有超過10萬名用戶，目前號稱只要加入定月1個OTT平台，每月的費用只需3820韓元（近新台幣90元），不需使用者手動完成匯款動作，系統就會根據每個用戶所提供的金融信用卡資料，完成自動扣款與收款。

而另一共享服務平台「linkid」則是搭配Disney+上架推出3個月的優惠折扣活動，最多每月可以省下78%的費用。

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
「台灣波克夏」航運溺水！砍這檔又虧爆　網看傻：比韭菜還韭菜
快訊／游錫堃帳號遭冒用「詐騙取財」　幕僚急報案
布魯斯和洪一中爭吵後走人　富邦悍將說明原因
快訊／陳意涵誕下二寶！　天蠍女娃報到母女均安
虐殺17歲檳榔西施焚屍！　狠情侶輕判獲免賠
機車也GG「好市多低消新制」　鄉民2招破解：真的免費
18歲女打BNT後死亡！腹痛就醫不治
正妹網紅遭控「百人斬無套開房」　驚人真相曝
周玉蔻爆他住「台中七期豪宅」　顏寬恒回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不孝孫殘殺阿公阿嬤3死2傷　日法官1審認定「心神喪失」判無罪！

訂閱Disney+不怕沒人揪！南韓業者推「訂閱共享」服務　不再被倒團

4千億日圓入袋！日擬設半導體援助基金　首例補助台積電熊本廠

快訊／白宮聲明：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」

爆乳主播見2男粉絲　嗨躲房間「謎樣淫叫」全程直播！網全看傻

網路上看到自己是「影片主角」　22歲女報案：被8男集體性侵！

美國新冠病例狂增11%！　佛奇急籲入冬前打疫苗、室內繼續戴口罩

順澤宮神帽有神秘力量！　挪威鐵人伊登靠它狂勝6賽：沒戴我就會輸

價值9.7億珠寶被偷光！義大利盜竊集團「專挑名媛球星」3人吃牢飯

活著被塞進手提箱！24歲女突然失蹤　被恐怖男友棄屍高速公路旁

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

空間傳送門？他將南瓜丟進漩渦　水流吞噬後從馬路另一端吐出！

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

不孝孫殘殺阿公阿嬤3死2傷　日法官1審認定「心神喪失」判無罪！

訂閱Disney+不怕沒人揪！南韓業者推「訂閱共享」服務　不再被倒團

4千億日圓入袋！日擬設半導體援助基金　首例補助台積電熊本廠

快訊／白宮聲明：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」

爆乳主播見2男粉絲　嗨躲房間「謎樣淫叫」全程直播！網全看傻

網路上看到自己是「影片主角」　22歲女報案：被8男集體性侵！

美國新冠病例狂增11%！　佛奇急籲入冬前打疫苗、室內繼續戴口罩

順澤宮神帽有神秘力量！　挪威鐵人伊登靠它狂勝6賽：沒戴我就會輸

價值9.7億珠寶被偷光！義大利盜竊集團「專挑名媛球星」3人吃牢飯

活著被塞進手提箱！24歲女突然失蹤　被恐怖男友棄屍高速公路旁

性侵女兒「從小二到國一」　逛夜市也不放過！狼父重判12年8月

不孝孫殘殺阿公阿嬤3死2傷　日法官1審認定「心神喪失」判無罪！

「拜習會」美重申對台承諾　總統府：遇壓力不屈服、獲支持不冒進

總統蔡英文親自替5名工研院新院士授證！　首位女院士葉常菁出線

拷貝宋慧喬上班穿搭　少不了閃亮耳環、2只不同風格錶互換

國道惡霸！貨櫃車逼車硬切一路追　影像PO網駕駛慘了

快訊／游錫堃帳號遭冒用詐騙取財　幕僚急報案警方啟動調查程序

陳時中稱會為高端混打負「政治責任」　賴士葆：聽到他這詞講就抓狂

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

她打掃驚現「失蹤12年寵物龜」變乾屍　網看最後模樣：牠默默陪妳

爸爸全都出動去買滷味惹... 台中超辣「滷味妹」爆紅

國際熱門新聞

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

快訊／白宮：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」

爆乳主播見男粉絲　謎樣淫叫全程直播

他紅燈突下車解放　驚人拋物線用路人看傻

網紅夫妻墜機亡　最後影片俯瞰小島

女歌手當眾脫褲　腿間水柱「射在粉絲臉上」

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

美洲豹突襲「戳瞎農民」　兒一刀斬死大貓

俄年銷50萬支球棒　不打棒球只打人

網路看到自己影片　女報案遭8男性侵

《魷魚》反映南韓社會　家庭負債超GDP全球唯一

更多熱門

相關新聞

日擬設半導體支援基金　首例補助台積電4千億日圓

日擬設半導體支援基金　首例補助台積電4千億日圓

日本政府將新設支援半導體產業的基金，台灣晶圓代工廠台積電規劃在熊本縣設廠，將成首例獲補助對象，約將獲補助4000億元；這個基金也將補助日本國內半導體廠商更新設備等。

爆乳主播見男粉絲　「謎樣淫叫」全程直播

爆乳主播見男粉絲　「謎樣淫叫」全程直播

金正恩時隔1個月終於「再現身」！

金正恩時隔1個月終於「再現身」！

貪吃黃金超聰明　用一招闖入廚房

貪吃黃金超聰明　用一招闖入廚房

《魷魚》反映南韓社會　家庭負債超GDP全球唯一

《魷魚》反映南韓社會　家庭負債超GDP全球唯一

關鍵字：

日韓要聞南韓迪士尼Disney+訂閱共享共享訂閱

讀者迴響

熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

好市多公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面