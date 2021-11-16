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爆乳主播見2男粉絲　嗨躲房間「謎樣淫叫」全程直播！網全看傻

▲▼ 南韓正妹直播主傳出直播中與男粉做愛。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 南韓正妹直播主傳出直播中與男粉做愛。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓一名知名正妹直播主近來爆出爭議，她日前邀請二位男粉絲一起開直播，卻在節目進行中和其中一名男粉一起消失在畫面外，二人進到房間後不僅傳出謎樣的呻吟聲，螢幕中還可看見她的豹紋內衣，令許多觀眾懷疑她在直播中忍不住和粉絲「開啪」。不過她後來出面澄清，絕對沒有在節目中做愛。

綜合韓媒報導，這名女直播主去年5月開始經營afreeca TV頻道，因漂亮的臉蛋、豐滿的身材吸引不少粉絲，也經常邀請粉絲上節目，展現親民作風。她9日便和二名忠實男粉一起開直播，地點選在A男家中，三人開心喝酒聊天，接著女直播主和B男以喝醉為由進房間休息，卻發出令人遐想的謎樣叫聲。

▲▼ 南韓正妹直播主傳出直播中與男粉做愛。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 女直播主醒來後發現直播還在進行，頓時一陣驚慌。（圖／翻攝自YouTube）

一陣陣呻吟聲越來越大，令獨留畫面中的A男及觀眾都十分尷尬，A男似乎是因為有人在自己家中做愛而飽受衝擊，獨自喝酒喝到落淚。不久後A男帶著攝影機進到房間，只見女直播主睡眼惺忪地從床上爬起，發現直播還在進行後勃然大怒，匆忙把直播關掉。但許多粉絲都清楚聽見呻吟聲，還有眼尖的觀眾發現，房門打開時可見她的豹紋內衣褲散落一地。

這段影片在社群媒體上瘋傳，網友紛紛質疑，女直播主居然在節目中和男粉絲上床。眼看爭議越眼越烈，afreeca TV平台以違反善良風俗為由，9日至12日間將她的頻道停權。帳號恢復後，女直播主也在13日出面澄清，她絕對沒有在直播中做愛，且她本來就習慣裸睡，之前也曾故意在直播中將自己關在房間裡並發出呻吟，一切都是人為操作出的橋段。

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