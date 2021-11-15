外婆永遠等不到人！嬤騎車背1歲孫女遇劫　砂石車駕駛奪2命送辦

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區延平北路五段、中正路口15日上午發生一起死亡車禍！51歲砂石車張姓駕駛，沿中正路西向東，與同行機車發生碰撞，當場輾過57歲陳姓阿嬤騎士、1歲女嬰。據悉，阿嬤當時前揹孫女，從新北蘆洲要到親家母家，讓外婆看看外孫女，而案發當下疑超車不慎才釀悲劇。砂石車駕駛配合調查，不爭執事發經過，訊後被依過失致死移送士林地檢署偵辦。

▲北市延平北路砂石車輾斃嬤載1歲孫女，張姓砂石車駕駛訊後依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。（圖／記者黃彥傑攝）

張姓駕駛開的砂石車沿中正路西向東行駛，陳姓阿嬤騎車前胸揹1歲孫女，下重陽橋引道後，原行駛在砂石車後方，隨後疑想超過砂石車，疑因變換車道不慎往左偏，遭砂石車從後方追撞，甚至被高速推撞8秒，一度消失在監視器畫面。

據悉，陳姓阿嬤與大兒子同住新北市蘆洲，三代同堂，平時由她照顧孫女，也因為這是第一個孫，孫女在家中備受寵愛。15日因北市外婆想外孫女，阿嬤便將孫女以揹帶揹在前胸，騎車欲往士林，豈料外婆遲遲等不到人，就此天各一方。

砂石車張姓駕駛應訊時，疑驚訝過度，一度說不出話來，也供稱「我沒看到她們（祖孫）」，但仍向警方委婉表示全力配合調查，也不爭執事發過程，警方認為，張男未保持安全車距，訊後將他依過失致死罪移送法辦。