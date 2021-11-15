北交所首日10支新股大漲　餘股多數下跌...德瑞鋰電漲18.23%居首

▲北京證券交易所開市首日，以10支新股表現最為亮眼。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

北交所今（15）日開盤，10支新股表現如預期般火爆，N同心（同心傳動）飆近5倍漲幅，漲幅最小的N科達收盤也實現翻倍。不過，81家上市公司大部分收盤下跌，僅19支個股收盤上漲。非新股中，德瑞鋰電漲18.23%居首，非新股的貝特瑞在成交額佔據榜首位置，德瑞鋰電成交額也屬於靠前位置。

▲北交所首批81股開盤首日僅19支個股收盤上漲。（圖／記者任以芳攝）

《金融界》報導，北交所首個交易日，首批81股亮相，10支新股收盤全部大漲，盤中均觸發兩次臨停（熔斷），平均較發行價上漲199.80％，同心傳動漲493.67％，大地電氣漲261.75％，志晟信息漲238.97％，晶賽科技漲208.57％。截至收盤，北交所股票合計成交95.73億元（人民幣，下同）。

公開資訊顯示，帶頭領漲的同心傳動主要從事汽車傳動軸及相關零組件的研發、生產和銷售，主要產品包括非等速傳動軸總成及其相關零部件。產品主要應用於汽車傳動系統，面向全球商用車、工程機械、特種車輛等領域的主機配套市場和售後市場。

同心傳動董事長兼總經理陳紅凱在上市儀式時表示，經過多年的創新和積累，公司擁有了自身獨特的研發、技術體系，在汽車傳動軸研製過程的輕量化應用、新材料替代等方面形成獨特的技術成果。

至於北交所開市首日，非新股中表現較佳的德瑞鋰電為大陸圓柱形鋰錳電池最大生產商之一，該公司於2015年登陸新三板，2021年6月進入精選層，可以說是在新三板成長起來的企業。截至收盤，德瑞鋰電漲18.23%，現報38.79元，成交額3.05億元，總市值30.23億元。