北京證交所開市　陸證監會主席：堅持「建制度、不干預、零容忍」

▲北京證交所。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京證券交易所15日開市，揭牌儀式上，大陸證監會主席易會滿表示，證監會將堅持「建制度、不干預、零容忍」，持續深化新三板改革，努力辦好北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

易會滿指出，北交所揭牌開市是中國資本市場改革發展的又一標誌性事件，是立足構建新發展格局、推動高質量發展作出的重大決策部署，對於進一步健全多層次資本市場，加快完善中小企業金融支持體系，推動創新驅動發展和經濟轉型升級，都具有十分重要的意義。

▼北京證交所開市，10支新股大漲觸發「熔斷」。（圖／翻攝微博）



北交所董事長徐明表示，北交所的生命力在於特色，形成特色就是要準確把握定位，找準資本市場和中小企業的適配度，圍繞打造服務創新型中小企業主陣地目標，不斷完善政策體系，制度體系，服務體系。

徐明指出，將從四方面完善北交所的政策、制度體系，一是更加包容；二是更加精準，優化制度安排，提升企業獲得感；三是更加創新，創新融資方式，便利投融資對接；四是更有活力，拓寬市場範圍，挖掘市場深度，引入多元資金，為創新型中小企業更好更快發展營造良好環境。

北交所開市首日共有81支股票可供交易，其中10支為新股不設漲跌幅限制，開盤後一路衝高漲幅都超過了100%，並全部觸發「熔斷」，其中N同心的漲幅超過500%，截至上午10點10分，就已經觸發了兩次「熔斷」。