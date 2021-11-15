中國版華爾街新生力軍　中外媒體搶拍「北交所今開幕！」

▲ 北京證券交易所今（15日）上市 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京證券交易所今（15日）正式上市，《東森新媒體ETtoday》記者前往採訪，不少中外媒體大約早上八點多守在門口報導，聚焦關注北交所上市首日的總體交易額以及漲幅。還有許多好奇北京市民特地「路過」拍照打卡。接受記者採訪吳先生表示，「未來很有興趣申請投資，不過個人資金得有50萬才能開戶，門檻偏高。」

外界關注的北交所在上市之前，新三板選層的71家掛牌公司，已經平移至北交所。另外，有10家完成公開發行等程序的企業直接在北交所上市，預計今上市81家公司。

《東森新媒體ETtoday》記者實地採訪，許多中外媒體非常關心北交所上市。由於，拍攝媒體過多，被要求只能在大街對面拍攝，還有便衣站崗維持秩序。不少民眾經過十分好奇拍照，還有人直接在在馬路中間「拍照打卡」，成為北江所開市前另類景象。

▲中外媒體聚焦北交所今上市 。（圖／記者任以芳攝）

至於北交所設立功能，支持中小企業創新發展、提供更好的融資服務。其實，大陸現在有許多台資中小企業正處於轉型升級分岔點，需要大量資本的支持。北交所大大降低中小企業在大陸上市門檻，有利於擴大發展，對於台商來說，選擇性更多。

至於一般民眾如何參與投資交易？北京吳先生接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「之前有查過參與投資資格，個人資金50萬人民幣，風險承擔能力Ｃ4以上都能參與北交所交易，可能先觀望一下，考慮申請投資資格。」

據了解，北交所開市後合計可參與北交所交易的投資者超400萬戶，有112家證券公司獲得會員資格成為北交所正式會員。受訪的北京陳姓市民則說，「投資門檻太高了，50萬不是誰都可以玩得起，北交所漲跌幅高達30%，我膽子沒這這麼大。」