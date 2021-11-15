劉冠軍盜國安秘帳2億逃亡　1.2億台積電股票恐沒收！傳家屬想討回

▲國安局前上校出納組長劉冠軍管理外交機密帳戶「奉天」、「當陽」帳戶，竟利用職務之便從中A走近2億公款。（圖／調查局外逃通緝犯查詢系統 ）

記者黃宥寧／台北報導

國安局前上校出納組長劉冠軍管理外交機密帳戶「奉天」、「當陽」帳戶，竟利用職務之便從中A走近2億公款，2000年犯行曝光潛逃大陸，來不及變賣持有股票，而他持有台積電現值高達1.2億元，也傳出劉家人透過管道想要回，檢方即刻向院方聲請沒收。士林地院今（15日）首度開庭，點呼劉冠軍及其妻孟雯華，均未到庭，法官諭知候核辦。

劉冠軍從1995年到2000年間，因管理「奉天專案」、「當陽專案」專案機密外交經費30億餘元，豈料他竟起了貪念，竟A走1億9220萬7元，甚至拿來理財投資股票、購入房產等高檔奢侈商品。2000年貪污犯行曝光後，他提前一步帶著贓款及機密文件逃往大陸，至今行蹤不明。受牽連的家人也只能隱姓埋名過日子，而全家財產被檢方查扣。

國安局2008年對劉冠軍及他的妻子孟雯華提告民事求償，對於遭A走的1億9220萬餘元求償6000萬元，但劉冠軍及孟雯華至今下落不明，也未出庭答辯，2008年4月台北地院判決國安局獲賠6000萬元後，由於找不到人只能對他名下位在文山區房子聲請強制執行中。

令人驚訝的是，劉冠軍落跑前相當有先見之明，以500萬元買了100張台積電及聯電、華邦電、云辰共數百張，而台積電更是近期飆漲最多的，若以每股600元計，股票現值高達1.2億元。近日台股氣勢如虹，據傳劉家人透過管道，想將劉冠軍持有股票全要回。

台積電若以1股600元計算，劉冠軍持有的股票現值1.2億，再加上其他股票和資產，總共約1.9億，身為台灣前十大通緝犯的劉冠軍堪稱「理財高手」，投資眼光獨到。未來若判決確定，要沒收1.9億元犯罪所得，這些股票資產剛好彌補他A走的錢。士林地檢署指出，3月10日已向法院聲請沒收，但法院尚未裁定，若法院裁准沒收，將會變價有價股票、珠寶、房產及黃金，以現金方式歸入國庫。

根據調查局外逃通緝犯查詢系統顯示，劉冠軍可能潛逃時間為2000年9月，可能潛逃地點為加拿大，至今仍無人知道他與妻子到底藏身何處。

士林地院今下午首度開宣告沒收調查庭，2點30分一到，通譯庭外點呼被告劉冠軍、孟雯華夫妻倆均未到場，法官當庭諭知全案候核辦。