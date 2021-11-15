北京證交所今開市！首日81支股票可交易

▲北京證交所。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京證券交易所將於今日（11月15日）上午9時開市，辦公大樓前的「北京證券交易所」門牌已於14日完成吊裝及焊接。北交所開市首日將有81支股票可供交易，包含10支新股以及71支精選層平移股票，預估初期成交額落在150億至300億元人民幣（約650億至1300億元新台幣）左右。

據了解，北交所開市首日，將有81支股票開放交易，10支為新股，71支為精選層平移股票。同時，新股上市首日不設漲跌幅，71支精選層平移股票將繼續實施30%漲跌幅限制。

10支新股為恆合股份（832145）、科達自控（831832）、晶賽科技（871981）、同心傳動（833454）、中設諮詢（833873）、廣道高新（839680）、中寰股份（836260）、志晟信息（832171）、大地電氣（870436）、漢鑫科技（837092）。

為了驗證各市場參與者技術系統對於北交所開市各類業務的技術準備情況，北交所13日進行了通關測試，各項指標正常。另外，由於目前精選層總市值不足3000億元人民幣（1.3兆元新台幣），預估北交所初期成交額落在150億至300億元人民幣（約650億至1300億元新台幣）左右，只佔A股市場總成交額的1.3%至2.7%，影響相對小。