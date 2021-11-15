北交所400萬股民進場「10支新股全熔斷」　同心傳動開盤飆漲397％

▲北交所開市，10支新股在同心傳動漲幅最高帶領下全數觸發熔斷。（圖／翻攝新浪財經）

記者魏有德／綜合報導

北京證券交易所今（15）日上午9時準時開市，符合交易資格的投資者開市前已突破400萬戶，帶動北交所開出首日亮麗紅盤。數據顯示，10支漲跌幅不受限的新股中，以同心傳動表現最好，開盤1小時內漲幅衝至397％，觸發熔斷機制，臨時暫停交易。

▲北京證交所正式開市。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，北交所新股上市首日不設漲跌幅限制，只有臨時停牌（熔斷）機制，即當盤中成交價格較開盤價首次上漲或下跌達到或超過30%及60%時，盤中臨時停牌10分鐘，復牌時進行集合競價。

除新股外，上市首日之後實行30%的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間。單筆申報數量達到10萬股或成交金額達到100萬元（人民幣，下同）的，可以進行大宗交易。

▲10支新股於北交所開出紅盤。（圖／翻攝微博）

據了解，10支甫上市北交所的新股開市後全面飆漲，在河南同心傳動漲幅達397％的帶領下，N同心、N大地（274％）、N晶賽（219％）、N漢鑫（128％）、N廣道（120％）、N恆合（125％）等全數觸發熔斷。

清華大學五道口金融學院副院長張曉燕表示，中小企業經營的過程不確定性很多，所以股票、價格的波動率也會比較大，「如果你給它限制一個特別小的範圍，很容易就會觸發停止交易（熔斷）的機制，其實對市場的流動性是有很大影響的。」