台灣虎航今宣布復飛！　日韓澳航線「0元機票」開搶時間曝

▲台灣虎航於今天宣布復飛，並推出0元機票優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

隨國際疫情趨緩，國內低成本航空台灣虎航於今日（11/15）起宣布重返天際，因應航線重啟，台灣虎航也推出日本、韓國、澳門去程0元優惠機票，11月17日本週三上午10時開放線上訂票，並可提供民眾一次免費改票。

看好明年國際旅遊市場，台灣虎航今天宣布重返天際。虎航說明，隨各國疫苗施打率提升，研議邊境開放消息也陸續傳出，看好明年旅遊市場可望逐漸復甦，將於週三起開放2021年冬季班表，讓這段期間不得不飛的旅客們，可以多一個飛航選擇。

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台灣虎航說，首波開放的航線為桃園－澳門，預計今年12月25日聖誕節當復飛。之後桃園－東京成田、桃園－大阪關西及桃園－首爾仁川。也預計將於明年1月13日、1月14日間復飛。

另外，考量疫情帶來的旅程不確定性。台灣虎航也表示，將贈送所有購票旅客1次免手續費改期服務。凡於2021年11月17日起至2022年2月14日間於台灣虎航官網購票，均享有1次免手續費的改期服務，惟仍需補足機票差額，改票期間適用於2021年12月25日起至2022年3月26日止。

至於民眾最有興趣的0元去程優惠，台灣虎航說，0元去程優惠限同時購買來回機票者，桃園出發航段就有機會用0元入手，限時促銷期間為今年11月17日上午10時起至11月30日23時59分止，數量有限。詳細資訊可參考台灣虎航官網。