日本反艦飛彈、地對空飛彈運抵宮古島　場邊民眾抗議無效

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陸自、トラック15台で搬入 宮古島の保良訓練場 地対空・地対艦ミサイルか | 沖縄タイムス＋プラス#ニュースコレクトの人気記事https://t.co/lJPHV8wZMH
文／中央社
日本防衛省今天派遣海上自衛隊運輸艦，將反艦飛彈與地對空飛彈等彈藥運抵沖繩縣宮古島，再運到島上的「保良訓練場」。雖然港口與訓練場外都有民眾抗議，但並未影響彈藥入島。
日本琉球新報報導，防衛省在陸上自衛隊宮古島駐屯地部署反艦及地對空飛彈部隊，然後從2019年開始建設保良訓練場作為存放反艦及地對空飛彈部隊彈藥之用。截至2021年4月止，預定建設的3棟建物已完成兩棟。
【速報】防衛省は14日午後１時ごろ、陸自宮古島駐屯地の保良訓練場（弾薬庫）に誘導弾を搭載したとみられるトラック15台を搬入した。— 宮古毎日新聞 (@miyakomainichi) November 14, 2021
トラックは、同日朝に平良港へ着岸した海上自衛隊の輸送艦が移送してきたもの。
平良港と保良訓練場では反対派の市民、計約60～70人が搬入反対の声をあげた。 pic.twitter.com/6LSaX31ax6
海上自衛隊運輸艦上午7時34分泊靠宮古島平良港，反艦飛彈等彈藥再透過陸路運到距港口約20公里外的保良訓練場。
防衛省已從今年6月開始將彈藥運進保良訓練場，少量彈藥也藉由空路運送。
不過，當地部分居民反對防衛省將飛彈運到島上，今天聚集在港邊抗議，高喊「不要把武器帶進島內」。
【執筆】一旦撤去の弾薬、再び宮古島へ ミサイル要塞化が進む— 望月衣塑子 (@ISOKO_MOCHIZUKI) November 11, 2021
宮古島への弾薬搬入に「米軍支援のミサイル要らない」
陸自宮古島駐屯地の保良訓練場への弾薬搬入に反対する市民団体「島じまスタンディング」のメンバーらが官邸前で「ミサイル搬入でなく、基地を撤去しろ」 https://t.co/z9CHQnldOW
沖繩時報報導，海上自衛隊運輸艦上搭載15輛裝載彈藥的大卡車入港後，再由陸上自衛隊車輛前導開往保良訓練場。
雖然在港口與訓練場外都有反對彈藥入島的民眾聚集抗議，但最後還是被警方強制排除。
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