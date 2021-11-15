制裁最大盜版漫畫網站　日本大出版社將提刑事告訴

▲日本漫畫閱讀人口多，網路上盜版網站也多。（圖／Pixabay）

文／中央社記者楊明珠東京14日專電

日本大出版社已向美國谷歌（Google）等公司要求，公開日本境內規模最大的盜版漫畫網站「漫畫BANK」負責人名字與住址等，接下來打算以侵害著作權為由，提出刑事告訴。

日本放送協會（NHK）報導，漫畫BANK是供日本境內人士觀賞的規模最大盜版漫畫網站，日本的集英社等4家大型出版社所發行的漫畫單行本、刊載於雜誌的漫畫也遭此網站擅自刊載，著作權遭侵害。

上個月集英社向IT巨擘谷歌等要求公開漫畫BANK負責人名字、住址、電話號碼、網際網路協定位址（IP）等資訊，投訴美國法院，結果法院12日同意這項申訴，下令谷歌等必須公開漫畫BANK負責人名字、住址等資訊。

盜版漫畫網站約4年前就被認為有侵害著作權的問題。以前最大規模網站「漫畫村」的負責人被檢舉，今年6月因違反著作權法等罪，被法院判有期徒刑3年。

後來，漫畫BANK取代了「漫畫村」，每個月民眾瀏覽次數約8100萬次，是漫畫村的約8成。

就在日本的大出版社進行法律程序之際，漫畫BANK本月上旬突然關閉。集英社等共4家大出版社正考慮根據漫畫BANK被公開的資訊，針對網站負責人提出刑事告訴、要求損害賠償等。

集英社編輯及總務部部長代理伊東敦說：「要守護年輕人嘔心瀝血所創作的作品，以正當的形式傳達給讀者知道，是出版社該扮演的角色，一定要奮戰到底。」

盜版漫畫網站的瀏覽數從去年以來急速暴增，一般認為，這主要是因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，民眾宅在家的時間增加。

由日本的出版社、相關團體為對付盜版所組成的團體Authorized Books of Japan（ABJ）表示，包含漫畫BANK在內的前十大網站，總計去年1月瀏覽數約6100萬次，但上個月增至3億9800萬次。從今年1到10月為止，估計受損金額高達7827億日圓（約新台幣1942億元）。