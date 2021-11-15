男大生醒來一句讓媽心碎！她曝「兒仍在恐懼中」：怕不敢走出社會

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中18歲宋姓男大生7日開車與瑪莎拉蒂發生擦撞，卻遭車內張姓、陳姓、李姓3名惡少毆打，受有顱內出血、顱底骨折等傷勢，所幸經搶救過後人已清醒。宋母透露，兒子目前仍在恐懼之中，一句「媽媽我真的會好嗎？」令她聽了非常傷心。

▲宋姓男大生母親15日上午接受媒體訪問。（圖／記者李忠憲攝）

宋母15日上午接受媒體訪問時提到，3名惡少的家長應該要讓小孩承擔所有責任，這才是最好的教育方式，不管這件事情是怎樣的情形，外界都不應該去波及到其他人。同時她也希望警方可以嚴辦到底，要讓這些嫌犯負起責任、承擔所有後果，才算討回公道。

宋母也透露，兒子是一個很善良的人，「我們不曾恨過任何人」，她現在也不太敢詢問兒子案發時的細節，怕兒子太過激動，因為兒子有些躁動，感覺還在恐懼之中，兒子清醒後曾說過一句，「媽媽我真的會好嗎？」，令她非常傷心。

針對兒子的傷勢，宋母表示，目前與兒子在應對上面沒有問題，但由於有一眼還很腫，耳朵、腦部傷勢部分仍有待醫師進一步評估，仍需在加護病房多住1、2天，觀察過後再轉入普通病房。

宋母說，兒子清醒後曾表示，「很想回家」、「很想回學校上課」兒子也很怕近期內回不了學校。此外，她相當擔憂兒子會留下後遺症、精神上的傷害，「不知道會不會造成他永久陰影、怕他不太敢走出社會」，而她當母親的只想要兒子別想太多，健健康康好起來。