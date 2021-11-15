瑪莎惡少「幕後集團」超囂張！查扣4豪車車牌全是2580　選號原因曝

▲警方查扣的4輛豪車車牌全是「2580」。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

瑪莎拉蒂3惡少痛毆男大生一案持續延燒，經媒體起底後，發現主嫌張敦量涉嫌投資線上博弈網站及暴力討債，案經台中地檢署指揮偵辦，於今(15日)宣布破獲該集團，一舉逮捕許姓主嫌、許妻、及陳姓、顏姓幹部共4人，並查扣成員及公司名下4部豪車；警方還意外發現，4輛查扣豪車車牌全是「2580」，與其經營的博弈網站「2580國際娛樂城」相呼應，行徑十分高調、囂張。

警方指出，針對瑪莎惡少一案，台中警察局長蔡蒼柏秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，全面清查幕後「撐腰人士」；經台中地檢署檢察官指揮，嚴辦主嫌張敦量經濟來源，過濾分析其幕後組織，於今(15日)逮捕幕後博弈集團許姓主嫌及重要幹部共4人到案，其中竟還有一名金長髮妹。此外，警方也查扣該集團名下4輛名車，分別為要價284萬起的保時捷瑪卡、新車價210萬元起的賓士C Class兩輛、以及要價199萬元起的Toyota原裝進口旗艦商旅Alphard。

警方發現，該集團經營線上博弈網站「2580國際娛樂城」，而遭查扣的4輛豪車車牌也全是「2580」；據悉，車牌號碼的選擇均為許姓主嫌的意思，一方面是為了高調宣傳、另一方面則是提高博弈網站辨識度，行徑相當囂張，不料樹大招風，在瑪莎惡少新聞爆發後第二天，2580股東、金主、幹部等人深知不妙，隨即自根據地台中逃往台南、高雄等地，據了解目前上還有4、50名成員在逃。

警方指出，瑪莎3惡少主嫌張敦量在博弈網站集團中是重要的核心成員，具有股東身分，同時也有參與集團營運。警方強調，針對該集團將會一網打盡，對於從事非法營利，會一間一間查辦，共犯同夥也會一個一個抓，非法獲利所購置的財產，將會全數予以查扣，「這就是我們的決心！」

▼線上博弈集團許姓主嫌及幹部共4人到案。（圖／記者李忠憲翻攝）